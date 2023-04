Ortola boekt in Austin zijn eerste Moto3-zege, punten voor Veijer

Leopard Racing-coureur Jaume Masia, winnaar van de Amerikaanse Grand Prix vorig jaar, mocht met zijn Honda van pole-position vertrekken. Ayumu Sasaki, de Husqvarna-rijder die op pole stond bij de eerste twee races van het seizoen, stelde zich op als tweede. De derde startplaats was voor Ivan Ortola en zijn KTM. Kampioenschapsleider Daniel Holgado (KTM) had zich als vijfde gekwalificeerd, achter de nummer twee in het WK, Diogo Moreira (KTM). Collin Veijer was door een crash met zijn Husqvarna blijven steken in Q1 en moest genoegen nemen met de 21e vertrekpositie.

Crash Sasaki, punten voor Veijer

Masia verloor bij de start van de race over veertien ronden de koppositie aan Moreira. Sasaki sloot aan op de tweede plek, met Masia op P3. Veijer won in de openingsronde twee plekken. Sasaki nam de leiding in de tweede ronde over en probeerde te ontsnappen. Maar Masia, Ortola, Moreira, Holgado en Xavier Artigas lieten dit niet gebeuren. Met nog vijf ronden te gaan, had de zeskoppige groep aan de leiding een voorsprong van 4,5 seconden opgebouwd. Veijer was met een vijftiende plek inmiddels in de punten gekomen.

Drie ronden voor het einde ging het goed mis voor Sasaki. In leidende positie verloor hij de controle over zijn machine in bocht 13. Masia zat vlak achter de Japanner en moest een uitwijkmanoeuvre maken.

Met het wegvallen van Sasaki ging Artigas de laatste ronde in als leider, maar het lukte hem niet om de koppositie vast te houden. Moreira wist hem te verschalken, maar hij werd op zijn beurt ingehaald door Ortola. De Spanjaard hield daarna de deur met succes dicht en behaalde zo zijn eerste overwinning. Masia pakte Moreira in de laatste bocht en ook Artigas ging richting de eindstreep nog langs Moreira. Holgado tikte als vijfde aan.

Veijer finishte op de dertiende plaats en pakte zo drie WK-punten. Hij moest Mario Aji voor laten, maar hield wel Scott Ogden en Riccardo Rossi achter zich. In de tussenstand voor het wereldkampioenschap staat Veijer op de negentiende plek met zeven punten. Het WK wordt na drie races nog steeds aangevoerd door Holgado met 49 punten. Moreira heeft hetzelfde aantal punten en staat tweede. Artigas (32) en Masia (31) zijn de nummers drie en vier. COTA-winnaar Ortola (25 punten) is opgeklommen naar de zesde plaats.

De volgende race is de Grand Prix van Spanje (Jerez) op zondag 30 april.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van de Verenigde Staten

Pos Rijder Motor Interval 1 Ivan Ortola KTM 2 Jaume Masia Honda 0.457 3 Xavier Artigas CF MOTO 0.558 4 Diogo Moreira KTM 0.567 5 Daniel Holgado KTM 0.657 6 Deniz Öncü KTM 9.493 7 David Salvador KTM 9.547 8 David Alonso GASGAS 9.663 9 Ryusei Yamanaka GASGAS 9.975 10 Jose Antonio KTM 10.085