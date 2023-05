De pole-position op Circuito de Jerez - Angel Nieto was voor de Deniz Öncü. De Turk was in de kwalificatie een tiende sneller rondgegaan dan Ivan Ortola, de winnaar van de vorige race in de Verenigde Staten. David Munoz klokte de derde tijd, maar kwam hard ten val op het einde van Q2. De Spaanse piloot liep daarbij een gebroken linker hiel op en was zo uitgeschakeld voor de race. Daarmee schoof veteraan Romano Fenati, winnaar van de race in 2012 en 2014, door naar de derde plaats.

Kampioenschapsleider Daniel Holgado moest vanaf P6 beginnen, terwijl WK-tweede Diogo Moreira niet verder kwam dan de dertiende plek. De twee kemphanen stonden voorafgaand aan de race in Jerez op 49 punten. Collin Veijer had zich als twintigste gekwalificeerd en kreeg door de geblesseerde Munoz P19 toebedeeld. De Staphorster baalde er flink van dat hij Q2 net niet had weten te bereiken in de kwalificatie. "Ik heb alle rondes alleen gereden en iedereen reed samen, het is lastig om daar tegen te rijden", zei hij na afloop tegen Ziggo Sport. De constante rondetijden in de trainingen gaven hem wel vertrouwen. "De snelheid voor de race is er", zei hij.

Massagevecht voor de winst, crash Veijer

De negentien ronden tellende race werd onder zonnige omstandigheden verreden. Öncü kwam goed weg van de pole, maar werd gelijk onder druk gezet door een uitstekend vertrokken Holgado. Ryusei Yamanaka sloot aan op P3. Veijer verloor een plekje in de openingsronde. Holgado veroverde in de tweede ronde de kop en ook Ortola ging voorbij aan Öncü. Holgado en Ortola liepen vervolgens weg van de rest. Na vier ronden bedroeg het gat met Öncu acht tienden van een seconde.

Jaume Masia had een beter tempo dan Öncü en haalde de KTM-rijder in. De Leopard Racing-coureur wist vervolgens het gat naar de twee koplopers binnen twee ronden te dichten. Holgado kon het veld niet zijn wil opleggen, waardoor ook Xavier Artigas, David Alonso en Jose Antonio Rueda de aansluiting vonden. Daarmee bestond de kopgroep uit zes man.

Masia haalde Ortola in de zevende ronde in en pakte in de achtste omloop de leiding af van Holgado. Uiteraard - want Moto3 - zou het daarbij niet blijven. Holgado kwam weer terug aan de leiding en zo zouden de zes nog veelvuldig van plek wisselen. Op een krappe seconde van de kopgroep had zich een groot collectief gevormd onder leiding van Öncü. Daarin zaten onder anderen Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki en Moreira. Door de schermutselingen vooraan konden Öncü, Sasaki en Suzuki uit die tweede groep aanhaken in de slotfase.

Masia ging als leider de laatste ronde in. Alonso wist hem halverwege te verschalken, waarna Ortola op zijn beurt de kop pakte. Ortola hield daarop de deur dicht in de risicovolle laatste bocht en pakte zo zijn tweede Moto3-zege op rij. Alonso werd tweede, Masia tikte als derde de eindstreep aan. Sasaki eindigde als vierde, voor Rueda, Holgado, Artigas, Suzuki en Öncü. Moreira werd op enige afstand tiende.

Veijer klopte halverwege de race op de deur van punten. Hij lag met nog acht ronden te gaan op de zestiende plaats. Een ronde later ging het mis bij bocht 6, waar zijn Husqvarna in het grind belandde. Veijer viel door zijn crash terug, tot buiten de top twintig. Hij finishte op de 23e positie.

Holgado staat na vier races nog steeds aan kop van het WK, nu met 59 punten. Moreira volgt met 55, Ortela staat met zijn twee zeges op rij derde met 50 punten. Daarachter volgen Masia (47), Artigas (41) en Suzuki (35). Veijer is de nummer 21 met zeven WK-punten.

De volgende race is de Grand Prix van Frankrijk (Le Mans) op zondag 14 mei.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Spanje