Interview: Het verhaal achter het Nederlandse Moto3-talent Collin Veijer

Zondag 26 maart 2023 is alvast een dag om niet snel te vergeten voor Collin Veijer, al kan vandaag wellicht nog specialer worden. Het Autodromo Internacional do Algarve was eind maart het decor voor zijn allereerste race in het wereldkampioenschap Moto3. Om de race in Portimao nog iets gedenkwaardiger te maken, eindigde de 18-jarige coureur uit Overijssel met een twaalfde plaats meteen in de punten bij zijn debuut. Aan zijn eerste race in het wereldkampioenschap ging echter een lange weg vooraf, waarbij Veijer al op jonge leeftijd naar het buitenland afreisde om in optimale omstandigheden te worden klaargestoomd voor het grote werk. Het begon op zevenjarige leeftijd met een seizoen in Spanje. "De meeste coureurs uit Spanje waar ik nu tegen race, zaten daar toen ook al", begint Veijer het uitgebreide interview met Motorsport.com tijdens de Jack's Racing Day in Assen. Na een jaar in Spanje volgde de overstap naar Italië, waar hij een contract kreeg aangeboden bij een minibike-team. "Dat ging via een leverancier van motorblokken. Bij het minibike-team daarvan, een soort fabrieksteam, konden we tekenen. Dat was natuurlijk een perfecte kans voor mij om de eerste paar jaren te rijden", verklaart Veijer de keuze voor Italië.

In Italië blijven talenten iets langer op kleinere motoren, terwijl in Spanje al eerder de overstap wordt gemaakt naar grotere circuits en snellere motoren, al benadrukt Veijer: “De trajecten zijn verder bijna hetzelfde." In de eerste fase van zijn Moto3-carrière heeft Veijer onder meer indruk gemaakt met zijn vechtlust en agressiviteit. Hangt het samen met de opleiding die hij grotendeels in Italië heeft genoten? "Dat denk ik zeker, ja, want je moet daar toch wel redelijk agressief zijn. De meeste rijders zijn dat met het Italiaanse temperament van nature al”, lacht de Nederlandse revelatie van dit Moto3-seizoen. “Maar het komt ook deels wel uit mijn eigen familie. Mijn oom heeft altijd geracet, en die had hetzelfde. Die heeft ook altijd vechtlust laten zien.” Veijer komt uit een motorsportfamilie pur sang, vader Jurjen en zijn ooms raceten op nationaal niveau. Jurjen stopte met racen vanwege zijn eigen bedrijf, al is Collin het racen desondanks met de paplepel ingegoten: "In principe was voor mij wel het plan dat ik zou gaan racen als ik een jongetje zou worden. Ik kon bijna eerder op twee wielen rijden dan lopen!"

Talent legt zichzelf de meeste druk op: “Vorig jaar nachten niet geslapen”

Na een Europese titel in de MiniGP 50 in 2017 werkte Veijer zich in de daaropvolgende jaren verder omhoog. Via de Moto3-klasse in Italië dwong hij selectie af voor de Red Bull Rookies Cup, waarin hij tussen 2020 en 2022 zou uitkomen. Die klasse combineerde hij met de European Talent Cup, het Spaanse Moto3-kampioenschap en het wereldkampioenschap JuniorGP. In die laatste categorie won hij twee races op weg naar P6 in de eindstand, terwijl hij drie keer zegevierde in de Red Bull Rookies en dat kampioenschap als nummer twee afsloot. Het bleek ruimschoots voldoende om de gedroomde stap naar het WK te kunnen zetten. “Het klinkt misschien gek, maar qua pure snelheid denk ik niet eens dat het zo’n hele grote stap is geweest. Ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat ik bij de eerste tests in het WK al meteen in de top vijftien stond."

Voor eigen publiek in Assen reed Collin Veijer een keurige race op weg naar de zevende plaats. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Mentaal vond Veijer de stap naar het WK Moto3 een stuk groter. Zo staat hij veel meer dan voorheen in de schijnwerpers en gebeurt er beduidend meer rond de races dan in lagere klassen. Het verschil op het mentale vlak uit zich onder meer bij tegenslagen. "Maar ook dat je niet te makkelijk moet denken. Dat is een grote uitgaging. Ik heb vorig jaar eens gehad dat ik te makkelijk begon te denken en daardoor hard onderuit ging", vervolgt Veijer, om daarna de diepte in te gaan over dat moment. "Ik ben in Portimao heel hard gevallen door dit aspect, ook doordat ik de voorgaande race had gewonnen. Daardoor denk je toch 'dat doe ik wel even weer', maar zo werkt het niet want dan ga je er heel hard af. Van dat ene moment heb ik veel geleerd. Je moet in dit wereldje nooit denken dat je er al bent."

Dat laatste doet de nuchtere Veijer echter ook niet snel. Sterker nog: het jonge talent legt zichzelf nog meer druk op dan wie dan ook. Opgemerkt dat het in essentie een goede eigenschap is voor een topsporter, reageert de rookie: “Enerzijds wel, maar anderzijds niet. Je slaapt er 's nachts namelijk niet door. Dat kon wel eens een probleem zijn. Ik heb vorig jaar wel gehad dat ik nachten niet kon slapen." Het kwam doordat Veijer zichzelf in de kijker wilde rijden om een stekje in het WK te bemachtigen en de contractonderhandelingen gaande waren. “Als je 's avonds in bed ligt, begin je natuurlijk te denken. Ik legde mezelf heel veel druk op, omdat ik moest presteren. Maar goed, dat is gelukt, dus misschien helpt het ook wel." Anno 2023 gaat het op dat vlak stukken beter bij Veijer. "Maar ik leg mezelf eigenlijk nog steeds veel te veel druk op. De teambaas zegt dat soms ook, al vind ik het uiteindelijk ook wel fijn."

Nederlandse revelatie in Moto3: “TT Assen was een gekkenhuis”

Het resultaat mag er zijn. Zo heeft Veijer tot dusver een meer dan prima indruk achtergelaten in de Moto3-klasse. Van de negen races tot dusver haalde hij alleen in Duitsland de finish niet, terwijl hij in de overige races slechts tweemaal puntloos bleef - in Argentinië en Jerez om precies te zijn. Verder reed de coureur van Husqvarna Intact GP iedere race bij de eerste vijftien, met zelfs drie top tienklasseringen in de laatste vier Grands Prix. In Italië behaalde Veijer zijn beste resultaat tot dusver met de zesde plek, gevolgd door P7 voor eigen publiek in Assen en de negende stek in Groot-Brittannië. "Het gaat met ups en downs", concludeert hij zelf nog tamelijk kritisch. "Sommige races zijn heel goed geweest, sommige races wat slechter. Maar ik denk dat we op dit moment tevreden mogen zijn."

Voorafgaand aan zijn eerste seizoen in de Moto3 stelde Veijer zichzelf ten doel om consistent punten te scoren, iets wat hem dus aardig is gelukt. "En ik heb ook al top zes gereden. Ik denk dat we daar redelijk blij mee mogen zijn, al is het voor mij nooit genoeg. Als ik zesde word, wil ik vijfde worden en als ik vijfde word, wil ik vierde worden", wil Veijer altijd meer. Het resultaat daarvan is afgelopen zaterdag in ieder geval zichtbaar geworden, toen Veijer sensationeel met pole aan de haal ging op de Red Bull Ring. Het laat eens te meer zien dat hij veel potentie heeft, en ook dat de samenwerking met het team goed verloopt. “Het begin was wel even aftasten en wennen, maar ik denk dat het op dit moment echt top is. Aan de ene kant is iedereen natuurlijk gefocust, maar iedereen is ook blij." Ook met teamgenoot Ayumu Sasaki, de huidige nummer twee in het kampioenschap, kan hij goed overweg. "Hij pakt dingen heel rustig aan en doet zijn eigen ding. Daar leer ik vooral van. Het is niet zo dat ik op de baan veel van hem overneem, want qua snelheid zit ik niet ver meer van hem af." Technisch geven de teamgenoten ook weinig prijs, grijnst Veijer. “Hij is op dit moment zo goed, maar hij geeft niet veel weg, nee.” De Nederlander begrijpt dat overigens volledig. "Ik doe het zelf ook niet, ik ben precies hetzelfde! Ik geef niet snel dingen weg, maar met Ayumu werkt het momenteel top.”

De Red Bull Ring werd het decor van de eerste pole-position van Collin Veijer in de Moto3. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

In het kielzog van Sasaki heeft Veijer inmiddels al enkele mooie resultaten behaald. Zijn indrukwekkende inhaaljacht op Silverstone met P9 aan de meet wijst de Nederlander aan als zijn hoogtepunt tot dusver, al kan daar in het Oostenrijkse Spielberg natuurlijk verandering in komen. "Het gaat er vooral om wat er allemaal gebeurd is tijdens die race op Silverstone... We zaten in zo'n grote groep en om dan weer vanaf plek zeventien nog weer terug te komen naar negen na dat ene momentje... Ik denk dat het echt een topweekend was", verklaart hij, om daarna aan te geven dat hij zelf ook heeft genoten van de race. "Ik vond het wel mooi, ja. Voor mij is dat op de motor niet eens spannend, maar gewoon leuk. Ik had het heel erg naar mijn zin die race. Gevechten, dat vind ik prachtig. Daar race je voor."

Een ander hoogtepunt voor Veijer was zijn eerste TT van Assen. Met P7 stond er na afloop een goed resultaat op het bord, al was de enorme (media-)aandacht aanvankelijk wel overweldigend. "Dat was op een gegeven moment wel heel veel, een gekkenhuis, ook qua mensen. Dat is natuurlijk heel mooi om mee te maken, maar je zit in een zone en wilt daar eigenlijk niet uit. Daarom heb ik ook bijna de hele dag in de truck en hospitality gezeten", zegt hij over zijn eerste Moto3-race in de Drentse hoofdstad. Dat verstoppen deed hij op advies van zijn trainer. "Als je bij één iemand stopt, moet je bij de volgende namelijk ook stoppen. En daarna ook weer en dan weer. Dat werd wel redelijk heftig. Op een gegeven moment heeft mijn trainer gezegd 'gewoon in één streep van de box naar de hospitality en weer terug'. Dat ging prima, want ik heb me zo kunnen afsluiten van iedereen. Ik kon mijn eigen ding weer doen en uiteindelijk het resultaat behalen. Daarna kun je er echt van genieten."

Leren voor een oogstjaar in de Moto3?

Veijer staat nu een drukke tweede seizoenshelft te wachten met tot het einde van november nog elf Grands Prix op het programma. Door het mislopen van een potentieel podium in Silverstone staat er nog wel iets op het verlanglijstje, zelfs na het behalen van zijn verrassende pole in Oostenrijk. "Als we een goede race hebben zoals op Silverstone en ik maak geen foutje, dan kunnen we dit jaar zeker nog eens op het podium eindigen. Toch is dat op dit moment niet mijn doel", wil hij zichzelf niet voorbij lopen. "Het doel is nog steeds top vijftien, zoveel mogelijk punten scoren en natuurlijk zoveel mogelijk leren. En mezelf klaarstomen voor volgend jaar. Dan zien we wel wat er gaat gebeuren, maar op dit moment ligt de focus op zoveel mogelijk punten binnenhalen. Ik kan mezelf wel de druk opleggen dat ik podium wil rijden, maar dan jaag je jezelf alleen maar op en ga je juist meer fouten maken."

In principe is het doel voor Veijer om zich klaar te stomen voor een tweede seizoen Moto3 in 2024, al houdt hij zich persoonlijk nog niet echt bezig met de plannen voor volgend jaar. "Mijn manager regelt dat allemaal. Ik focus mij echt op dit seizoen en wat er nu allemaal gebeurt. Je hoort wel dingetjes links en rechts natuurlijk, maar voor mij draait het puur om focussen op dit seizoen", aldus Veijer, die aangeeft dat de dingen die hij hoort in ieder geval positief zijn. Een extra jaar Moto3 ziet hij als het ideaalplaatje om meer ervaring op te doen en zichzelf structureel aan het front te nestelen. "De lengte is natuurlijk wel een dingetje, maar op dit moment blijf ik gelukkig nog redelijk dezelfde lengte. Ik ben al twee jaar niet meer gegroeid, dus ik hoop dat het zo blijft. Mijn gewicht is ook prima, dus voor de Moto3 is dit eigenlijk perfect." Eén ding is afsluitend zeker: tijdens zijn rookieseizoen heeft Veijer al meer dan eens goede reclame voor zichzelf weten te maken.