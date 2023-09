Indrukwekkende Veijer snelste Moto3-coureur op vrijdag in India

De Grand Prix van India staat dit jaar voor het eerst op de kalender van de MotoGP en dat houdt ook in dat de Moto3 voor het eerst een bezoek brengt aan het land. Nadat diverse coureurs geplaagd werden door visumproblemen bij het reizen, waren alle coureurs van de partij toen vrijdag de eerste twee vrije trainingen werden afgewerkt op het Buddh International Circuit. Voor alle rijders is de omloop nabij New Delhi helemaal nieuw en dus stond met name de eerste training in het teken van het verkennen van het circuit.

Jaume Masia kwam het beste uit de startblokken in India. De Leopard Honda-coureur reed in de eerste training 2.00.324 en dat bleek ruimschoots genoeg voor de eerste plaats. Hij was anderhalve tiende van een seconde sneller dan Diogo Moreira op P2, gevolgd door het Italiaanse trio Stefano Nepa, Matteo Bertelle en Romano Fenati. Collin Veijer begon eveneens goed aan het raceweekend op het Buddh International Circuit door op een kleine halve seconde van Masia de zesde tijd te rijden.

Tijdens de tweede oefensessie bezette Masia lange tijd de eerste plaats op de gecombineerde ranglijst. Pas in de tweede helft van de training, die om nog onduidelijke redenen maar liefst 45 minuten later dan gepland begon, werd de Spanjaard van de eerste positie verdreven. De coureur die dat voor elkaar kreeg, was Veijer. De Nederlander dook er in eerste instantie onderdoor met een 2.00.0, om daarna op zachte banden te versnellen naar 1.59.926. In de daaropvolgende ronden scherpte de coureur uit Staphorst zijn tijd nog verder aan tot 1.59.566.

Andere rijders verbeterden zich in de slotfase ook, maar de tijd van Veijer bleef buiten bereik. De Nederlander sluit de vrijdag dus af met de snelste tijd in VT2 en de eerste plaats in de gecombineerde ranglijst. Masia is de enige andere rijder die onder de grens van twee minuten dook, maar op een kleine twee tienden van Veijer moet hij genoegen nemen met P2. Nepa volgt op meer dan een halve seconde op de derde positie, voor David Alonso, Riccardo Rossi en Diogo Moreira. Ayumu Sasaki klokte de zevende tijd, terwijl José Antonio Rueda, Bertelle en Deniz Öncü de top-tien completeerden.

De Moto3-coureurs komen zaterdag weer in actie. Om 5.40 uur Nederlandse tijd staat de derde en afsluitende vrije training op het programma, waarna de kwalificatie om 9.50 uur begint.

Uitslag tweede vrije training Moto3 GP van India

Belangrijkste informatie Meer data Meer data Rijdersinfo Rijdersinfo Rijdersinfo Belangrijkste informatie Meer data Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Verschil Km/u Topsnelheid 1 C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP 95 Husqvarna 21 1'59.566 150.845 233 2 J. Masia Leopard Racing 5 Honda 17 +0.186 0.186 150.611 234 3 S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 16 +0.556 0.370 150.147 235

Uitslag eerste vrije training Moto3 GP van India

Belangrijkste informatie Meer data Meer data Rijdersinfo Rijdersinfo Rijdersinfo Belangrijkste informatie Meer data Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Verschil Km/u Topsnelheid 1 J. Masia Leopard Racing 5 Honda 20 2'00.324 149.895 236 2 D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 19 +0.141 0.141 149.719 232 3 S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 17 +0.291 0.150 149.533 232