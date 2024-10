IJzersterke Ortolá houdt Veijer van pole voor Moto3-race Japan

Met drie oefensessies achter de rug maakte de Moto3 zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Om 05.50 uur Nederlandse tijd begon een twaalftal rijders aan het eerste segment, waarin de vier snelste rijders plaatsing voor Q2 afdwongen. De veertien snelste rijders van de vrije trainingen waren al geplaatst voor het tweede deel. Dat gold onder meer voor Collin Veijer, kampioenschapsleider David Alonso, Iván Ortolá en Daniel Holgado. De opvallendste naam die de route via Q1 moest bewandelen, was David Muñoz.

Diezelfde Muñoz kwam goed uit de startblokken in Q1 door tot twee keer toe de snelste tijd te rijden. Wel moest de Spanjaard van Boé Motorsports vervolgens toezien dat Stefano Nepa de snelste tijd aanscherpte. In de absolute slotfase verbeterde Muñoz zich echter weer tot 1.56.016 en dat was voldoende om als snelste door te dringen tot Q2. Op minder dan een tiende achterstand greep Nepa het tweede startbewijs voor de strijd om pole-position, waarin hij gezelschap kreeg van thuisrijder Taiyo Furusato - die zich op het laatste moment veilig reed - en Riccardo Rossi. Het kind van de rekening van Furusato's late verbetering was Joel Esteban, die met de vijfde tijd werd uitgeschakeld en zondag vanaf P19 aan de race moet beginnen.

Veijer sterk, maar niet opgewassen tegen Ortolá

Kort voor de start van Q2 besloten de weergoden ook een woordje mee te spreken door wat regen te laten vallen. Alle rijders verschenen dan ook meteen op de baan toen de sessie van vijftien minuten van start ging. De eerste minuten beloofden belangrijk te worden en dat had Veijer door, want met 1.56.674 opende hij met de snelste tijd, om daarna te versnellen tot 1.55.751. Ortolá zou vervolgens de koppositie echter overnemen door met 1.55.364 een nieuw ronderecord te noteren. Hij keerde met die tijd als snelste terug in de pits na zijn eerste run, terwijl Veijer op de tweede positie juist één lange run reed. Dat bracht hem met een paar minuten te gaan tot op achttien duizendsten van Ortolá.

Met nog één minuut voor de boeg scherpte Veijer de snelste tijd aan tot 1.55.117, maar dat bleek niet genoeg voor de pole. Die was toch voor Ortolá, die met 1.54.761 met groot machtsvertoon pole-position veiligstelde. Kort achter Veijer volgde Alonso op de derde plaats, voor Ángel Piqueras, Ryusei Yamanaka en Joel Kelso. De top-tien werd gecompleteerd door Adrián Fernández, Muñoz, Holgado en David Almansa. Het enige incident tijdens de kwalificatie was voor Filippo Farioli, die na zijn crash in bocht 5 niet verder kwam dan de achttiende positie.

Uitslag Q2 Moto3 Grand Prix van Japan