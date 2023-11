Een kleine week na zijn historische eerste Moto3-zege in Maleisië kwam Collin Veijer in Qatar alweer in actie op zijn Husqvarna van Intact GP. In de vrije trainingen plaatste hij zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie en dus kon hij in het eerste deel vanuit de pits toekijken. Eenmaal in Q2 slaagde Veijer erin om de vijfde startpositie veilig te stellen, vlak achter teamgenoot Ayumu Sasaki. Met de positie op de ranglijst kon de 18-jarige rijder uit Staphorst goed leven, maar met zijn ronde zelf was hij niet helemaal tevreden.

"Op zich ben ik wel blij met de positie, maar de ronde had beter gekund", vertelde Veijer na afloop van de kwalificatie voor de camera van Ziggo Sport. Daarna legde de Nederlander uit waar het in zijn beste ronde aan ontbrak. "Ik verloor de voorkant overal bijna en bij het uitkomen van de laatste bocht zat iemand zelfs rechtop. Voor mijn gevoel kon ik nog iets sneller, ik had me zeker nog wat kunnen verbeteren. De positie is denk ik prima, maar het had beter gekund."

Zonder de probleempjes had er volgens Veijer dus meer in gezeten dan de vijfde plek op een kleine halve seconde van polesitter Daniel Holgado. Behoorde de pole-position dan tot de mogelijkheden? "Pole-position wil ik niet zeggen, maar we staan er eigenlijk ook niet zo ver vandaan. Het is maar vijf tienden", verklaarde Veijer. "De slipstream was ook niet perfect. Het hangt van allerlei dingen af. De vijfde startplek is prima, maar er had voor mijn gevoel iets meer in gezeten. Pole wil ik niet zeggen, maar sowieso wel meer dan dit."

Desondanks zag Veijer ook genoeg perspectief in de vijfde startpositie, die in zijn ogen een belangrijk voordeel heeft ten opzichte van de pole-position. "Het heeft natuurlijk ook wel een voordeel, want je hebt wat slipstream richting de eerste bocht. Ook ben ik sterk op de remmen, dus daar ligt het niet aan", aldus Veijer. "Op zich ben ik chagrijniger omdat ik weet dat er meer in had gezeten. Met het oog op morgen is het goed en de race pace is ook niet slecht."