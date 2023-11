Weeink over Moto3-zege Veijer: "Bijzonder dat hij nu al regie wil hebben"

Hans Spaan was in augustus 1990 de laatste Nederlander die een Grand Prix op zijn naam schreef toen hij in Tsjechië de 125cc-race won. Ruim 33 jaar moest hij op een opvolger wachten, maar zondag kreeg hij die in de persoon van Collin Veijer alsnog. Het talent van Husqvarna Intact GP rekende af met teamgenoot Ayumu Sasaki en WK-leider Jaume Masia om in de Grand Prix van Maleisië zijn eerste zege in de Moto3 te boeken. MotoGP-commentator Frank Weeink bekeek de race vanuit de studio van Ziggo Sport, waar hij enkele uren later verslag deed van de door Enea Bastianini gewonnen MotoGP-race in Sepang.

"We zaten gisterochtend te kijken met onder andere Gerard Rieke, de oude 250cc-kampioen. Die was gisteren toevallig in de studio, omdat hij een machine had meegenomen. En die zei, ja hij gaat hem winnen. Ik zei, 'ja natuurlijk gaat hij hem winnen. Ja, vast wel.' Maar het begon er toch op te lijken", trapte Weeink af in gesprek met Motorsport.com. Uiteindelijk slaagde Veijer erin om de twee titelkandidaten in de laatste ronde van zich af te houden en zo zijn eerste zege veilig te stellen. Een historisch moment, zo oordeelde Weeink. "Ik zal niet zeggen dat ik nog precies weet waar ik was toen Hans Spaan zijn laatste wedstrijd won. Maar goed, ik weet wel dat het voor Spaan een heel bijzonder seizoen was. Hij werd toen tweede in het seizoen achter Loris Capirossi, maar Spaan was toen de 30 al gepasseerd. En hier hebben we het over een knaap van 18, die zijn eerste seizoen rijdt. Dat is gewoon hartstikke bijzonder, hartstikke knap van hem."

Zelf verwachtte Veijer in de laatste bocht nog een tegenaanval, maar die bleef uit. Na de beslissende inhaalactie in de laatste ronde wist Veijer namelijk een klein gaatje te slaan met zijn twee achtervolgers en dat was wat Weeink betreft ook het belangrijkste moment voor de zege van Veijer. "Ik moet natuurlijk wel zeggen dat het een hoop scheelde dat er twee valpartijen waren waar toch in totaal zes kanshebbers, of in ieder geval jongens die snel waren, bij betrokken waren. Dat ze nog maar met zijn drieën waren, maakte de wedstrijd een stuk rustiger in die slotfase", benoemde hij tevens een andere factor die de eerste zege van Veijer mogelijk maakte. Tegelijkertijd had de nieuwe nummer acht in de tussenstand van de Moto3 de zege ook te danken aan de manier waarop hij de races recent aanpakte.

"Je zag het in de wedstrijd de hele tijd. Je zag eigenlijk twee weken geleden in Thailand al dat hij het grootste gedeelte van de wedstrijd voorop reed. En dat wil hij graag. Dat vind ik wel echt wel heel bijzonder voor een jongen die eigenlijk net komt kijken in het wereldkampioenschap, dat je zelf al de regie wil hebben", legde Weeink uit. "Met jongens als Sasaki en Masia en ook zo'n [Deniz] Öncü om je heen. Hele ervaren gasten natuurlijk. Maar hij heeft echt zoiets dat hij het zelf wil kunnen controleren. En in Thailand kon hij dat heel goed totdat hij die enorme highsider had die hij nog maar ternauwernood overleefde. En gisteren was dat ook het geval."

Begrip voor jagen op eigen kans op overwinning

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Collin Veijer, Intact GP

Na afloop van de race liet Veijer weten dat hij reacties had gelezen waarin men zei dat hij teamgenoot Sasaki had moeten laten winnen. Begrijpelijke geluiden, oordeelde Weeink, die eveneens begrip kon opbrengen voor de mogelijke frustratie na afloop bij de Japanner. Tegelijkertijd vond hij het ook logisch dat Veijer voor zijn eigen kans ging. "Daar spelen natuurlijk meerdere dingen mee. Ik vond dat hij hem eigenlijk al heel veel had geholpen in die wedstrijd. Er was echt wel sprake van teamwork. Er was één doel en dat was ervoor zorgen dat Masia punten zou verliezen op Sasaki. Uiteindelijk is dat gebeurd, maar misschien minder dan Sasaki had gehoopt."

"Ik kan me echt het chagrijn van Sasaki wel voorstellen, aar het feit was gewoon dat hij niet snel genoeg was. Stel je voor dat Collin inderdaad het gas had dichtgedraaid op het laatste rechte stuk en dat Masia direct in zijn slipstream zat. Dan was hij geen eerste geworden, maar dan was hij derde geworden", vervolgde Weeink, die een situatie van eerder in het seizoen aanhaalde als mogelijke reden dat Veijer voor eigen succes ging. "En je moet ook niet vergeten, in India was het natuurlijk zo dat zij ook samen reden in de laatste ronde. Dat ging toen fout en dat was voor mijn gevoel echt de fout van Sasaki. Daar was Collin toen knap chagrijnig over en dat snap ik wel, ja. Ik zal niet zeggen dat het payback time was. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij dacht 'ik heb je nu genoeg geholpen en als je nu nog niet kunt winnen, dan is het mijn beurt'."

Opvallend genoeg waren het niet de titelkandidaten, maar was het Veijer die in de laatste vier Moto3-races de meeste punten van het veld verzamelde. Daardoor gelooft Weeink er ook in dat het talent het seizoen sterk kan afsluiten in het voor hem bekende Valencia en juist onbekende Qatar. Dat hoeft echter geen probleem te zijn voor Veijer gezien zijn prestaties op de Aziatische circuits, die hij voor het eerst bezocht. "Hij heeft overal blijkbaar niet heel veel moeite om een circuit te leren", zag Weeink. "Ik ga niet zeggen dat ik weer reken op podiums, maar ik kijk er inmiddels niet meer vreemd van op als hij in die laatste wedstrijden ook mee kan doen voor het podium. Er waren gisteren twee incidenten waar veel rijders bij betrokken waren, maar ook dat 'geluk' moet je soms een beetje hebben."

Zege Veijer kan voor populariteitsboost motorsport zorgen

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Ayumu Sasaki, Intact GP, Collin Veijer, Intact GP, Jaume Masia, Leopard Racing

Duidelijk is wel dat de overwinning van Veijer het nodige heeft losgemaakt in Nederland. Er is veel aandacht geweest voor de eerste triomf van een Nederlandse rijder in 33 jaar en dat kan de interesse in de motorsport vergroten. Weeink hoopt in ieder geval dat het op dit vlak iets teweeg brengt. "Natuurlijk is dit een geweldige prestatie en we zijn blij dat we nu echt weer een jongen hebben die mee kan met de wereldtop. Maar het gaat er ook om, denk ik, hoe wordt er verder naar gekeken in de sportwereld? Ik zat gisteren in de auto terug naar huis en ik hoorde op het nieuws, 's middags om 13 uur en om 14 uur, dat in het nieuws melding werd gemaakt van het feit dat voor het eerst in 33 jaar weer een Nederlandse winnaar is van een Grand Prix. Dat is eigenlijk veel belangrijker voor mij. De impact moet groter zijn dan alleen maar dat beperkte clubje liefhebbers en dat was nu het geval."

"De sport kan alleen maar groeien als we op andere vlakken ook andere mensen en media geïnteresseerd gaan krijgen. Het gaat erom dat op waarde geschat wordt hoe belangrijk deze prestatie is. Wij kunnen dat wel, maar de buitenwereld kan dat ook", vervolgde Weeink. Voor de Formule 1 kwam dat moment ruim zeven jaar geleden met de eerste zege van Max Verstappen, waardoor de populariteit van de sport in Nederland een enorme vlucht nam. De zege van Veijer zou een vergelijkbaar effect teweeg kunnen brengen, aldus de MotoGP-commentator. "Op bescheidenere basis, daar moeten we wel eerlijk over zijn. Je moet niet uit het oog verliezen dat Formule 1 sowieso al een grotere sport was dan de MotoGP de laatste jaren is. Maar het kan wel voor een boost zorgen. Ik zal niet zeggen dat ik elke keer de kijkcijfers check, maar de Moto3-kijkcijfers gaan omhoog. Dat geeft aan dat er wel iets gaande is, dat er iets gebeurt dankzij dat kereltje."