Eerste vrouwelijke wereldkampioen Carrasco terug in Moto3

Carrasco reed vanaf 2013 ook al in de Moto3-klasse, maar dat werd nooit een groot succes. Ze pakte in de Grand Prix van Maleisië van 2015 een WK-punt met de vijftiende plaats en werd daarmee de eerste vrouwelijke puntenscorer in de Grand Prix-paddock. Haar loopbaan op mondiaal niveau kwam echter op een dood spoor waardoor ze in 2016 het Europese Moto2-kampioenschap reed en een jaar later naar de WSBK-paddock verkaste, waar ze deelnam in het WK Supersport 300. In 2017 won ze haar eerste race, een jaar later schreef ze nog twee races op haar palmares en werd ze wereldkampioen. Ze was daarmee de eerste vrouwelijke wereldkampioen in een door de FIM gereguleerd wegrace-kampioenschap.

Als wereldkampioen werd ze een jaar later derde in hetzelfde kampioenschap. In 2020 kwam haar seizoen vroegtijdig ten einde nadat ze tijdens een test in Estoril zwaar geblesseerd raakte aan haar rug. Vorig jaar keerde ze terug, in de zomer schreef ze vervolgens nog een race op haar naam in Misano. Carrasco had ook voor 2022 een contract bij Kawasaki in het WK Supersport 300, maar maandag bevestigden de betrokken partijen dat de 24-jarige Spaanse terugkeert naar Moto3. Ze wordt bij BOE Racing waarschijnlijk de vervanger van David Salvador, een Spanjaard die in 2020 nog zesde werd in de Red Bull Rookies Cup. Het nieuws wordt naar verwachting maandag later op de dag bevestigd door de renstal.

Emotionele stap

“Ik droomde er ooit van om wereldkampioen te worden en dat is me in 2018 gelukt”, aldus Carrasco. “Dat voelt nog steeds magisch, maar het is algemeen bekend dat je jezelf wilt blijven testen in de racerij. Ik ben ambitieus en wil het beste in mezelf naar boven halen. Deze kans om in Moto3 te rijden is voor mij een logische stap, ook al is het een emotioneel weerzien. Ik wil voor nu iedereen bedanken bij Kawasaki en alle mensen die me geholpen hebben deze successen te halen. […] Zij hebben mij geholpen in de ontwikkeling en staan symbool voor wie ik nu ben als rijder en persoon. Ik hoop dat ik het vertrouwen terug kan betalen met een tweede wereldtitel.”

Carrasco reed vorige week in Jerez nog op een Supersport 600cc-machine van Kawasaki. Op 19 februari begint de collectieve Moto3-test in Portimao.