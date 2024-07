Dominante Veijer met ronderecord naar Moto3-pole op Sachsenring

Een kleine week na zijn ijzersterke optreden in de TT van Assen kwam Collin Veijer ook op de Sachsenring sterk uit de startblokken. In de laatste oefensessie van zaterdagochtend knokte de Intact GP-rijder zich naar de vierde tijd om op die manier rechtstreekse plaatsing voor Q2 veilig te stellen. De meeste grote namen slaagden daar ook in, met uitzondering van eentje. Daniel Holgado kwam niet verder dan de teleurstellende twintigste tijd op de gecombineerde ranglijst, waardoor hij zich in Q1 al moest melden.

Hoewel Holgado - de nummer drie in het kampioenschap - zich in Q1 op papier tussen mindere goden bevond, kreeg hij het absoluut niet makkelijk in de strijd om de vier startbewijzen voor Q2. Zo nestelde Joel Esteban zich in de eerste fase van Q1 op de eerste positie met 1.26.660, op 0.011 seconde gevolgd door Scott Ogden. Na de eerste run stonden ook Matteo Bertelle en Holgado op plaatsing voor Q2. Laatstgenoemde kwam met vier minuten te gaan naar P1 met 1.26.424, al sloeg Esteban twee minuten later terug door 1.26.325 te rijden. De CFMoto Aspar-rijder plaatste zich zo als snelste voor het tweede kwalificatiedeel, vlak voor Holgado. Bertelle en Ogden stelden de twee overige plekjes veilig, waardoor Xabi Zurutuza op 0.086 seconde naast Q2 greep.

Uitstekende Veijer grijpt eerste pole van 2024

Met een compleet achttiental ging om 13.20 uur de strijd om pole-position van start. Adrian Fernández, de snelste man uit de vrije trainingen, begon sterk met 1.25.750. Wel dook WK-leider David Alonso daar meteen onderdoor met 1.25.456. De eerste poging van Veijer liet echter nog op zich wachten. De Nederlander opende zijn sessie op anderhalve tiende van Alonso op de tweede stek, om met zijn tweede poging te versnellen naar 1.25.385 en zo de eerste plek over te nemen. Veijer keerde dus als snelste terug in de pits, voor Alonso, Luca Lunetta, Fernández en José Antonio Rueda.

In de laatste vijf minuten van Q2 keerden de rijders terug op de baan voor de tweede run. Fernández kwam eerst naar P2 op 0.001 seconde van Veijer, waarna Rueda - die nog gehinderd werd - op 0.003 seconde aansloot op P3. Alonso zou daarna echter de leiding overnemen door 1.25.221 te rijden, terwijl Lunetta daar weer één duizendste achter strandde. Veijer was echter een van de laatsten die aan zijn tweede run begon en met 1.24.885 - een nieuw ronderecord - veroverde hij pole-position voor de Duitse Moto3-race. Alonso en Lunetta completeren de eerste rij, voor Fernández, Rueda en David Muñoz. Ogden, Taiyo Furusato, Tatsuki Suzuki en Stefano Nepa voltooien de top-tien op de startopstelling. Iván Ortolá was slechts twaalfde, Holgado strandde op P13.

De Moto3 Grand Prix van Duitsland wordt zondag om 11.00 uur verreden.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Duitsland