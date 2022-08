Foggia wint Moto3-race Silverstone, titelrivalen eruit na crashes

In de eerste wedstrijd na de zomerstop reed een groot deel van de race een gesloten peloton aan de leiding. De groep bestond uit meer dan twintig rijders. Dennis Foggia deed halverwege een uitlooppoging, maar hij werd na enkele ronden weer bijgehaald door de concurrentie. Hij herpakte zich enkele ronden later en kwam weer aan het front, maar moest vechten met de 18-jarige Ivan Ortola, Jaume Masia en Deniz Öncü.

WK-leider Sergio Garcia had het strijdtoneel op dat moment al verlaten. In de vijftiende ronde van de wedstrijd werd hij van achteren aangereden door Ayumu Sasaki, vijf weken geleden nog de winnaar van de TT van Assen. De Japanner bleef aangeslagen liggen op het asfalt en is voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Hij was bij bewustzijn ten tijde van de crash. Garcia kon zijn wedstrijd ook niet vervolgen en kreeg een nulscore achter zijn naam.

Izan Guevara kon derhalve profiteren, maar zover kwam het niet. In Stowe Corner ging Ortola onderuit na contact met Öncü en hij nam Guevara mee in zijn val. De Spanjaard kon helemaal niets doen, maar ging op hoge snelheid onderuit. Guevara, dit seizoen winnaar van drie races, kreeg zo ook een nulscore achter zijn naam. Voor Foggia was het een teken om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Hij kon een aanzienlijk deel van zijn grote achterstand wegpoetsen met een overwinning. Op Wellington Straight nam hij in de laatste ronde van de race de leiding en die zou hij niet meer afgeven.

Foggia pakte zijn tweede overwinning van het seizoen voor Masia en Öncü. De achterstand van de Italiaan bedraagt nu nog 42 punten op WK-leider Garcia. David Muñoz deed ondanks een long lap-penalty ook mee om de prijzen, maar kwam in de laatste honderden meters van de race ten val. Kaito Toba werd na een onopvallende wedstrijd vierde voor Stefano Nepa. Polesitter Diogo Moreira werd zesde voor John McPhee. Ryusei Yamanaka eindigde op de achtste plek, gevolgd door Andrea Migno en Carlos Tatay.

Het wereldkampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Oostenrijk.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Groot-Brittannië