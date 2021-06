Foggia schrijft Moto3-race in Assen overtuigend op zijn naam

Foggia bracht zondag de hele wedstrijd door in de kopgroep en voerde het tempo dusdanig hoog op dat het kopgroepje steeds verder uitgedund werd. In de slotronden bestond het uiterst selecte gezelschap naast Foggia nog uit Darryn Binder, Sergio Garcia en Romano Fenati. Die laatste vocht zich terug nadat hij maar liefst twee long lap-penalties moest nemen. Hij kreeg die straf nadat hij op vrijdag ruzie maakte tijdens de trainingen.

Fenati had zeker de snelheid, maar kon in de laatste ronden niet meer toeslaan. Foggia had de overwinning op zak toen hij na de Geert Timmer Bocht aan kop kon blijven. Garcia besliste de strijd om de tweede plaats in zijn voordeel en Fenati was dolgelukkig met de derde plaats. WK-leider Pedro Acosta reed van de achttiende startplaats naar voren, maar had net niet genoeg snelheid om de aansluiting te houden met de leiders.

Desondanks nam Acosta genoegen met het resultaat. Hij werd zaterdag tijdens de derde vrije training aangereden toen hij viel. Er werden geen ernstige blessures geconstateerd, maar de Spanjaard bracht ter observatie wel een nacht door in het ziekenhuis. De man uit Murcia werd fit genoeg bevonden om te racen in Assen. Hij deed een goede zaak met de vierde plaats.

Tatsuki Suzuki werd vijfde voor John McPhee en Darryn Binder. Die laatste was niet gelukkig nadat hij bestraft werd voor het overschrijden van de track limits in de laatste ronde van de race. Zijn vierde plaats aan de finish werd daardoor een P7 in de uitslag. Gabriel Rodrigo werd achtste terwijl Xavier Artigas en polesitter Jeremy Alcoba in een vroeger stadium de aansluiting met de kopgroep verloren. Zij werden negende en tiende.

Acosta gaat met een ruime voorsprong in het klassement op vakantie. Garcia heeft iets van zijn achterstand geknabbeld, hij staat nu op 46 punten. Foggia is opgeklommen naar de derde plaats.

Uitslag Moto3-race TT van Assen