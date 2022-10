Foggia kreeg in eerste instantie een groepje van vijf rijders mee in zijn kielzog, maar allemaal hadden ze gedurende de race moeite om het tempo te volgen. De kopgroep van zes rijders ontstond nadat Adrian Fernandez aan het eind van de eerste ronde ten val kwam. Hij nam Sergio Garcia mee in zijn val en hield ook Taiyo Furusato op. Daardoor ontstond een gaatje naar de groep onder leiding van Foggia.

Garcia, bij aanvang van de race de nummer twee in het kampioenschap, moest in de achtervolging maar was kansloos voor de punten. Hij mengde zich op een ronde achterstand nog even in de strijd, hetgeen hij eerder dit jaar al eens voor gediskwalificeerd werd, maar bracht zijn GasGas-machine uiteindelijk toch in de pits.

Vooraan dunde het groepje van Foggia uit tot drie rijders. De Leopard-rijder wist ook het verzet van Ayumu Sasaki en Riccardo Rossi te breken en ging zo naar zijn vierde overwinning van het seizoen. Hij is daarmee opgeklommen naar de vierde plek in het klassement. De strijd om de tweede plek werd uitgevochten in de laatste bocht. Rossi deed een moedige poging, maar remde veel te laat. De tweede plek was zodoende voor Sasaki, die voor de derde keer op rij het podium haalde. Rossi werd derde.

Op meer dan zes seconden eindigde Stefano Nepa na een knappe wedstrijd op de vierde plek, WK-leider Izan Guevara eindigde na een chaotische wedstrijd op de vijfde plek. Hij raakte bij aanvang van de laatste ronde nog buiten de baan en leek veel terrein te verliezen, maar reed in de laatste sectoren nog aardig naar voren. Met een voorsprong van 49 punten op Foggia heeft hij over twee weken op Phillip Island kans om de wereldtitel te pakken.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Thailand