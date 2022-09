Foggia blaast titelkansen nieuw leven in met zege in Misano

Dennis Foggia maakte de hele race deel uit van de kopgroep die bestond uit vier rijders. Op het achterste deel van het Misano World Circuit Marco Simoncelli maakte de Italiaan keer op keer het verschil, de Leopard Honda loopt als een trein op de snelle stukken. Foggia, die zaterdag zijn handtekening onder zijn Moto2-contract bij Italtrans zette, ging aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde en zijn eerste plek kwam niet in gevaar. Foggia bleef uit de klauwen van de achtervolgers die vooral onderling een strijd voerden. Foggia pakte zodoende zijn derde overwinning van het seizoen en vond de aansluiting in het kampioenschap.

De driestrijd erachter werd in het voordeel van Jaume Masia beslist. Deniz Öncü verbeet de pijn van zijn schouderblessure en deed een moedige poging in de laatste ronde, maar Masia en ook Izan Guevara kwamen onderdoor. Masia hield zijn tweede plek vast in de laatste honderden meters, Guevara werd derde en is daarmee de nieuwe leider in het kampioenschap. Öncü eindigde voor de vijfde keer dit seizoen op de vierde plek en moet dus nog even wachten op zijn eerste Moto3-overwinning.

Achter Öncü werd Daniel Holgado vijfde voor Tatsuki Suzuki. Diogo Moreira werd zevende voor Ivan Ortola en John McPhee. Stefano Nepa maakte de top-tien compleet.

Sergio Garcia liep opnieuw averij op in het kampioenschap. De Spanjaard van GasGas zat in de kopgroep toen hij in de vierde ronde ten val kwam in de vierde bocht. Hij werd door zijn team aangespoord om door te zetten, maar kwam op een ronde achterstand terug in het veld. Het duurde enkele ronden voordat Garcia definitief een zwarte vlag kreeg omdat hij zich bemoeide met gevechten waar hij simpelweg niets te zoeken had.

Het betekent dat Guevara nu de leider in het klassement is met een voorsprong van elf punten op Garcia. Foggia heeft 35 punten achterstand op de WK-leider met nog zes races te gaan.

Het kampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Aragon.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van San Marino