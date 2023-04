Öncü verovert Spaanse pole, Veijer grijpt net naast Q2

Collin Veijer stond in de zonnige Q1 met nog twee minuten te gaan op de tweede plaats, op een tiende van de beste tijd. De coureur uit Staphorst zakte in de slotfase naar de vijfde plek. In zijn voorlaatste poging stuurde Veijer de Husqvarna-machine naar 1.46.591. Hij steeg hiermee naar de vierde positie met 0.683 achterstand. Zijn laatste omloop ging in 1.46.696. Veijer eindigde uiteindelijk als zesde, waarmee hij net achter het Q2-net viste. Hij start daarmee zondag vanaf P20.

Romano Fenati klokte in Q1 de beste tijd. De ervaren Italiaan, winnaar van de race in zijn debuutjaar (2012) en 23e in de huidige titelstrijd, noteerde met zijn Honda 1.45.908. De nummer twee in het WW, Diogo Moreira, eindigde op P2. De twee overige Q2-tickets werden een prooi voor Matteo Bertelle en Ivan Ortolá, de winnaar van de vorige race in de Verenigde Staten.

Fenati zette in de openingsfase van Q2 de toon met 1.45.984. Daarmee was hij een halve seconde langzamer dan de beste tijd uit de vrije trainingen, een 1.45.401 van Deniz Öncü. Mede-promovendus Ortolá stond voor de pitstops tweede. In de finale van Q2 nam KTM-man Öncü de koppositie over dankzij 1.45.839. Hij scherpte de beste tijd vervolgens aan naar 1.45.668. Ortolla werd tweede, David Munoz derde. Fenati eindigde op de vierde plek. WK-leider Daniel Holgado kwam niet verder dan P7.

De enige twee valpartijen kwamen op naam van Bertelle en Munoz. Bertelle gleed op het einde van de sessie onderuit in de laatste bocht van het parcours. Hij bleef ongedeerd. Daarna was Munoz de klos in bocht 13. De thuisrijder werd afgevoerd per ambulance.

De Moto3 Grand Prix van Spanje begint zondag om 11.00 uur.

Uitslag: Kwalificatie Moto3 Grand Prix van Spanje