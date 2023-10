Na twee dagen met mooi weer op Phillip Island is het compleet omgeslagen voor de zondag. Vanwege de slechte verwachtingen werd al besloten om de coureurs in een korte warm-up te laten wennen aan de natte baan en de forse windstoten. Dat veranderde niets aan de startopstelling voor de race, waarin Ayumu Sasaki van pole-position mocht vertrekken en Collin Veijer vanaf P6 startte.

De actie begon op weg naar de startgrid al met crashes van Diogo Moreira, Daniel Holgado, Vicente Perez en Matteo Bertelle. Alle vier de coureurs zouden uiteindelijk wel van start gaan, al verloren Moreira en Perez hun oorspronkelijke startpositie omdat ze vanuit de pits aan de race begonnen. De overige rijders stonden gewoon op de grid en van dat gezelschap kende polesitter Sasaki de beste start door als leider door de eerste bocht te gaan, voor Joel Kelso en de goed gestarte Veijer. Adrian Fernandez pakte intussen de vierde positie en hij zou de man van de openingsfase worden. In bocht 4 ging de Leopard Racing-coureur samen met Veijer langs Kelso om de tweede positie over te nemen, waarna hij op start-finish met zijn tweede inhaalpoging langs Sasaki om de leiding over te nemen. Daarachter volgde Veijer op de derde stek, met Kelso op P4 en Deniz Öncü op de vijfde stek.

In de tweede ronde schoof Öncü een positie op door Kelso te verschalken, waarna de Turk van KTM Ajo in de derde ronde ook langs Veijer ging om de derde plek over te nemen. Kelso klapte meteen met hem mee, waardoor de Nederlander van Intact GP terugviel naar de vijfde positie. Terwijl Fernandez op dat moment al een gaatje van een seconde had geslagen, begon ook Sasaki wat terrein te verliezen. In de vierde ronde nam Öncü hem te grazen, waarna Kelso een ronde later ook toesloeg om de Japanner terug te verwijzen naar P4. Dat waren de laatste wapenfeiten die Moreira op de baan meemaakte, want na de zesde ronde stuurde hij zijn MT Helmets-MSI-motorfiets de pits in om de eerste uitvaller te worden.

Veel crashes na rustige openingsfase op Phillip Island

In de eerste fase van de race bleven de rijders nog keurig op hun motorfiets zitten, maar daar kwam in de negende ronde verandering in. In korte tijd gingen Filippo Fairoli en Ivan Ortola in afzonderlijke incidenten onderuit, waarna David Muñoz dat voorbeeld in de tiende ronde volgde. De Spanjaard had zich na een dubbele long lap-penalty alweer knap opgewerkt naar de zevende positie, achter de verrassende Mario Aji. De Indonesiër startte vanaf P23, maar klom in razend tempo op naar de zesde positie. Die hield hij tot de twaalfde ronde vast, toen hij zelf echter crashte in bocht 11 en daarmee de zesde uitvaller werd. Kort daarvoor was Alonso de vijfde uitvaller, nadat hij zijn motorfiets in de pits parkeerde. In de dertiende ronde werd ook uitvaller nummer zeven genoteerd door de crash van David Salvador in de achtste bocht.

Sasaki begon op dat moment aan een opmars, die hem in de veertiende ronde langs Kelso leidde. Een ronde later maakte Öncü een foutje, waarmee hij de deur opende voor de Japanner om de tweede positie over te nemen. Kelso profiteerde eveneens en nam de derde positie weer over van Öncü, al counterde de Turk kort daarna weer. Het drietal schoof in de derde ronde weer een plekje op doordat leider Fernandez in bocht 11 onderuit gleed. De vervanger van de ontslagen Tatsuki Suzuki keerde snel terug in de race en deed dat op P5, waardoor ook Veijer een plekje opschoof. De Nederlander had op dat moment de teugels al ietwat laten vieren, waardoor hij de aansluiting met de top-drie was verloren. Het gat achter hem bedroeg echter zo'n twintig seconden, waardoor hij daar ook de mogelijkheid voor had.

Na crashes van Syarifuddin Azman en Perez kwam het aantal uitvallers op negen stuks te staan en belandde de Moto3-race in de absolute slotfase, waarin twee rijders nog kans maakten op de overwinning. Kelso had voor eigen publiek namelijk ook een gaatje laten vallen om de podiumplek veilig te stellen, waardoor Sasaki en Öncü in de laatste ronde om de overwinning konden duelleren. Laatstgenoemde zette in bocht 10 met succes de aanval in en stelde daarmee de overwinning in Australië veilig. Op vier tienden van een seconde volgde Sasaki op P2, terwijl Kelso met P3 de eerste Australiër op het Moto3-podium werd sinds Jack Miller in 2014.

Achter de podiumklanten gaf Veijer in de slotfase veel terrein prijs, maar op 23 seconden van de winnaar kwam hij keurig als vierde over de finish. Daarmee evenaarde hij opnieuw zijn beste resultaat in de Moto3. Fernandez troefde Riccardo Rossi nipt af in het duel om de vijfde positie, terwijl Taiyo Furusato als zevende eindigde. WK-leider Jaume Masia werd achtste en behield zo de leiding in de tussenstand. Bertelle werd negende, voor Lorenzo Fellon en invaller Nicola Carraro. Stefano Nepa, Holgado, Joshua Whatley en Ryusei Yamanaka scoorden de laatste punten op het natte Phillip Island.

De Moto3-rijders reizen meteen door naar Thailand, waar komend weekend de eerste van twee triple-headers ter afsluiting van het seizoen wordt afgesloten.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië