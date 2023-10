Debuutseizoen Veijer nog niet compleet na podium: "Nog niet gewonnen"

Na drie vierde plaatsen was het tijdens de Moto3-race in Thailand eindelijk raak voor Collin Veijer. De enige Nederlandse deelnemer in de lichtste klasse van het wereldkampioenschap streed vrijwel de gehele race mee om de zege, om uiteindelijk derde te worden. Hij verschalkte WK-leider Jaume Masia in de korte sprint uit de laatste bocht naar de finish, nadat hij eerder in de ronde nog een groot moment meemaakte waardoor hij bijna van zijn Husqvarna van Intact GP werd geworpen. "Ik heb op zich de hele race kunnen leiden, maar dat momentje op het einde maakte het zeker wat lastiger", erkende Veijer dan ook bij Ziggo Sport.

Het 18-jarige talent uit Staphorst gaf na de race eveneens toe dat het momentje in de slotronde wel even schrikken was, hoewel hij het ergens ook wel zag aankomen. "Ik had zeker een ander pak aan moeten trekken als er nog een sessie was geweest", lachte hij. "De band was al op en ik probeerde toch iets om daar terug te kruisen bij Alonso, maar dat ging niet met de band. Het was eigenlijk dus wel te verwachten dat dit ging gebeuren als ik dat bij het uitkomen van de bocht ging proberen." Naar eigen zeggen was Veijer overigens niet de enige rijder wiens banden tegen het einde op waren. "De rijders die ik heb gesproken, hebben er allemaal last van gehad. Daarom was er op een gegeven moment ook zo'n groot verschil tussen de snelheid in de eerste en de laatste ronde."

Veijer mengde zich de hele race in Buriram in het gevecht om de leiding in de kopgroep, die lange tijd uit minimaal dertien rijders bestond. Met een select gezelschap wegrijden van de rest van de groep bleek echter onmogelijk. "Uitkomen bocht drie stond de wind op de kop, dus het was heel lastig om weg te komen. De hele race was eigenlijk lastig, vooral met het bandenmanagement op het einde. Dat maakte het ook niet makkelijk om weg te rijden." In de slotronde knokte Veijer zich ondanks het flinke momentje dus nog naar het podium, een resultaat waar hij naarstig naar op zoek was. "Ik ging niet meer tevreden zijn met een P4, dus het was voor mij crashen of podium."

In het kampioenschap deed Veijer goede zaken met zijn podiumplek, want hij klom hierdoor van de twaalfde naar de negende positie in de tussenstand. Hij verzamelde tot dusver 105 punten, waarvan hij er 42 scoorde in de laatste drie races. Met een podiumplaats bereikte Veijer tevens een doelstelling die hij zichzelf eerder dit seizoen nog niet wilde opleggen in gesprek met deze website, maar zelf gaf hij na de race aan dat zijn seizoen nu nog niet helemaal compleet is. "Nee, want we hebben nog niet gewonnen. We hebben nog drie races te gaan, dus we gaan ons best doen om op de hoogste trede te staan."