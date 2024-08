Alonso wint Moto3-race Oostenrijk ondanks long lap, Veijer vijfde

Zoals gebruikelijk kregen de Moto3-rijders de eer om de race-actie op zondag te openen op de Red Bull Ring. Zaterdag verzekerde Iván Ortolá zich van pole-position voor de race over 20 ronden. Op de eerste startrij kreeg de Spanjaard van MT Helmets - MSI gezelschap van de verrassende Joel Kelso en Collin Veijer, die na zijn pole van vorig jaar nu vanaf de derde plek mocht beginnen. Kampioenschapsleider David Alonso startte vanaf P6, maar moest wegens een vergrijp in de trainingen wel een long lap-straf inlossen. Dat gold eveneens voor Tatsuki Suzuki, Taiyo Furusato en Ángel Piqueras, terwijl Luca Lunetta en Filippo Farioli zelfs tweemaal door de long lap moesten.

Nog voor de start was er al sprake van enig drama, doordat Ortolá zijn motorfiets van de grid duwde met een vermeend technisch probleem. Dat werd in de pits snel opgelost, maar hij moest daardoor vanuit de pits aan de race beginnen. Kelso kon zodoende kopstart nemen, voor Daniel Holgado, Alonso en Piqueras. Veijer raakte richting bocht 2 in het gedrang en viel terug naar de achtste positie, al passeerde hij Matteo Bertelle later in de openingsronde weer om op de zevende stek te belanden. David Muñoz begon ook sterk aan de race, want nog in de openingsronde knokte hij zich naar de tweede plek achter teamgenoot Kelso. Een ronde later streden ze even om de leiding, terwijl Filippo Farioli in bocht 2 de eerste crash van de dag noteerde.

De derde ronde was voor Alonso en Piqueras het moment om de long lap in te lossen, waardoor ze terugvielen naar de tiende en elfde positie. Veijer profiteerde en belandde op de vijfde positie en was op die plek de laatste rijder die nog wat aansluiting bij de kopgroep had. Drie ronden later passeerde de Nederlander José Antonio Rueda bij het insturen van bocht 1 voor de vierde plek, om daarna langzaam maar zeker het gat richting het leidende drietal te dichten. Binnen dat trio veranderde de volgorde in ronde zeven. Holgado knokte zich eerst langs Muñoz, om daarna in de voorlaatste bocht de leiding over te nemen van Kelso. De Australiër moest Muñoz in de negende ronde ook voorbij laten gaan, terwijl Veijer, Rueda, Alonso en Piqueras er een zevenkoppige kopgroep van maakten.

Grote kopgroep strijdt tot einde om zege

Nadat ook Adrian Fernández de aansluiting vond, was er zelfs een groep van acht rijders vooraan bij de start van de tweede helft van de race. Veijer greep dat moment aan om zijn opmars voort te zetten. In de tiende ronde passeerde hij Joel Kelso in de eerste bocht, om een ronde later hetzelfde te doen bij Muñoz. In bocht negen volgde een succesvolle actie bij Holgado om de leiding te grijpen. De GasGas Tech3-rijder sloeg in de twaalfde ronde even terug, maar de Husqvarna Intact GP-man sloeg enkele bochten later alweer terug. Veijer zou de leiding vervolgens ruim twee ronden vasthouden, tot Alonso hem met zes ronden te gaan in de voorlaatste bocht opzij zette. Twee bochten later werd Veijer even wijd geduwd, waardoor hij zelfs terugviel naar de vijfde positie.

Terwijl Alonso vooraan de regie in handen hield, ging Veijer in de zeventiende ronde weer langs Piqueras om terug te keren op de vierde plek, al sloeg de Leopard-rijder er in de voorlaatste ronde in om te counteren. Veijer belandde daardoor op de laatste plek van de kopgroep, doordat nummer zes Rueda de aansluiting had verloren. Vijf rijders mochten in de laatste ronde dus uitmaken wie met de overwinning aan de haal zou gaan. Muñoz bewees zichzelf in de eerste bocht geen dienst door wijd te gaan en terug te vallen naar de vierde plek. Toch knokte de Spanjaard zich in het restant van de race nog naar een podiumplaats.

Het gebeurde achter Alonso, die zijn hoofd koel hield, de aanvallen afsloeg en zo de zege opeiste op de Red Bull Ring. Muñoz volgde op een tiende en rekende op de finish met 0.005 seconde verschil af met Holgado in de strijd om de tweede plek. Achter Holgado stelde Piqueras de vierde plek veilig, terwijl Veijer op slechts drie tienden van de winnaar vijfde werd. Fernández werd zesde, op de voet gevolgd door Rueda en Kelso. Ortolá reed een knappe inhaalrace na zijn start vanuit pitlane door als negende te eindigen, voor Riccardo Rossi op de tiende stek. Bertelle, Suzuki, Ryusei Yamanaka, Jacob Roulstone en Furusato - die zes seconden tijdstraf kreeg wegens het niet inlossen van een dubbele long lap - stelden de resterende punten veilig in Oostenrijk.

Het Moto3-seizoen wordt over twee weken vervolgd op MotorLand Aragón.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Oostenrijk