Alonso wint Moto3-race Catalonië, leider Holgado onderuit

De Moto3-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya ging zonder Nederlandse inbreng van start. Collin Veijer moest het treffen laten schieten, nadat hij zaterdag in de kwalificatie ten val was gekomen en daarbij zijn voet had gebroken. In die kwalificatie pakte Ivan Ortola de pole-position, maar het was de als tweede vertrokken Deniz Öncü die de kopstart had en als leider de eerste bocht inging.

Zoals bijna gebruikelijk in Moto3 was het vooraan stuivertje wisselen en kwam het allemaal aan op de laatste ronde. Klassementsleider Daniel Holgado begon deze als koploper, na zich vanaf de elfde startpositie naar voren te hebben gewerkt. David Alonso wilde in de eerste bocht via de buitenkant naar de leiding, maar Holgado hield stand en Alonso moest aansluiten op P2.

Verderop in de slotronde ging Jaume Masia in één bocht van P3 naar P1, door zich eerst voorbij Alonso en vervolgens ook langs Holgado te wurmen. Holgado viel even later zelfs terug tot P5, maar in bocht 10 werd het nog erger voor hem. De Spanjaard ging aan de binnenkant van de bocht onderuit. De hele kopgroep wist hem te ontwijken en hij kon zijn weg vervolgen, maar eindigde buiten de top-vijftien en verloor zo belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap.

In dezelfde tiende bocht wilde Öncü een aanval doen op de koppositie, maar hij ging wijd en daardoor schoof de als negentiende gestarte David Muñoz binnendoor naar de leiding. Muñoz ging als leider de laatste bocht in, maar de strijd was nog lang niet gestreden, want hij kreeg een aanval van zowel Alonso als Masia te verwerken. Alonso bleek daarbij de sterkste en won de wedstrijd, Masia moest genoegen nemen met P2.

Zelf bleef Muñoz met lege handen achter: hij werd in de laatste bocht aangetikt door Öncü en kwam ten val. Öncü finishte als derde, maar moest zijn actie bekopen met een straf en werd daardoor als twaalfde geklasseerd. De laatste podiumplek ging zo naar José Rueda, terwijl Ayumu Sasaki opschoof naar P4. Laatstgenoemde deed daarmee uitstekende zaken in het kampioenschap. Door de val van koploper Holgado verkleinde de Japanner zijn achterstand tot dertien punten.

De uitslag van de Moto3-race in Catalonië: