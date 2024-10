Alonso al wereldkampioen na Moto3-zege in Japan, Veijer tweede

Onder een overwegend gesloten wolkendek meldden de Moto3-rijders zich als eersten vandaag op de startgrid van Mobility Resort Motegi voor hun Japanse Grand Prix. David Alonso kreeg op het Japanse circuit zijn eerste matchpoint in de strijd om de Moto3-titel. Zijn opdracht was simpel: hij moest drie punten uitlopen op Daniel Holgado en mocht tegelijkertijd niet meer dan vijf punten verliezen op Iván Ortolá en zeven punten op Collin Veijer. De twee laatstgenoemde rijders kwalificeerden zich op de eerste twee posities voor de race over zeventien ronden, met Alonso op de derde positie. Holgado moest vanaf P9 aan de race beginnen.

Ortolá pakte vanaf pole de kopstart in Motegi, voor Alonso, Ángel Piqueras, de goed gestarte Holgado en Adrián Fernández. Veijer kwam niet goed van zijn plek en viel in eerste instantie terug naar de zesde plek, om vervolgens in de openingsronde nog posities te verliezen aan David Muñoz en Ryusei Yamanaka. In de tweede ronde kwam ook José Antonio Rueda aan de Intact GP-rijder voorbij, waardoor hij op de negende plek belandde. Tegelijkertijd stond ook Alonso in de openingsfase in de achteruit. In de tweede ronde kwamen Leopard-rijders Piqueras en Fernández aan hem voorbij, waarna de Colombiaan in de derde ronde zelfs terugviel naar de zevende positie.

Op dat moment was Fernández met een knappe dubbele inhaalactie in bocht 5 al naar de leiding gekomen. Noah Dettwiler, Tatchakorn Buasri en Luca Lunetta zagen dat door crashes als uitvallers gebeuren. Door het tempo vooraan ontstond in deze fase van de race een kopgroep van zo'n zestien rijders, waar Veijer dus ook onderdeel van was. De Nederlander begon in de vijfde ronde aan zijn opmars door Rueda weer aan de kant te zetten en P8 te heroveren. Van de crash van Joel Kelso in de zesde ronde zou Veijer niet profiteren, maar voor het einde van de achtste ronde ging hij wel voorbij aan diens Boé Motorsports-teamgenoot Muñoz voor de zevende positie. Hij moest op dat moment leider Fernández, Ortolá, Piqueras, Yamanaka, Holgado en Alonso voor zich dulden.

Alonso en Veijer herstellen zich

Het tempo werd op dit moment in de race verder opgevoerd en dat maakte de laatste inhaalacties van Veijer extra belangrijk, want hij kon hierdoor net bij de uitgedunde kopgroep van zeven rijders blijven. Binnen dat gezelschap begonnen Alonso en Veijer aan een opmars, die eerstgenoemde in de dertiende ronde terugbracht op de tweede plek. Doordat hij Ortolá en Holgado op dat moment achter zich had, had hij de wereldtitel virtueel binnen. Veijer knokte zich in dezelfde ronde intussen langs Holgado om de vierde positie over te nemen. Enkele bochten later crashte Ángel Piqueras tot tweemaal toe, waardoor hij eveneens uitvaller werd.

In de veertiende ronde moest Fernández de koppositie dan toch afstaan aan Alonso, die vervolgens een gaatje probeerde te slaan om in de laatste ronden uit de problemen te blijven. Veijer moest de vierde plek weer even afstaan aan Holgado, om die positie in de zestiende ronde te heroveren. Ortolá nam vrijwel gelijktijdig de tweede plaats over, maar in bocht 10 vond ook de MT Helmets-MSI-rijder zijn waterloo met een crash. Voor Alonso draaiden de laatste ronden zodoende om overleven en voor Holgado en Veijer blijven, zodat hij de wereldtitel met nog vier races voor de boeg al veilig kon stellen.

Daar slaagde Alonso met glans in, want hij boekte in Motegi zijn tiende seizoenszege om de nieuwe Moto3-wereldkampioen te worden. Veijer knokte zich in de slotronde nog langs Fernández om als tweede te eindigen, met de Spanjaard op de derde plek. Holgado werd vierde, voor de laat naar voren gekomen Rueda. Yamanaka eindigde voor eigen publiek als zesde, voor landgenoot Tatsuki Suzuki, Muñoz en Taiyo Furusato als derde Japanner in de uitslag. Stefano Nepa completeerde de top-tien, terwijl Matteo Bertelle, David Almansa, Filippo Farioli, Riccardo Rossi en Joel Esteban de resterende punten scoorden. Ortolá vervolgde zijn weg nog wel, maar verdiende met zijn zestiende plek geen punten.

Hoewel de strijd om de Moto3-titel gestreden is, liggen er nog vier races in het verschiet. Na een weekend rust staat over twee weken de Grand Prix van Australië op het programma.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Japan