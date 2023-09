Alonso klopt Masia en Öncü in Moto3 op Misano, Veijer knap vijfde

Jaume Masia startte vanaf pole-position, maar het was Ayumu Sasaki die vanaf P2 de kopstart had. Dat was echter niet voor lang, want binnen een paar bochten heroverde Masia de leiding. De Spanjaard hield de koppositie een aantal ronden vast en zou uiteindelijk ook een grote rol spelen in de strijd om de overwinning.

Dat laatste gold niet voor Collin Veijer, maar hij reed wel een indrukwekkende race. De Nederlander had zich, nadat hij afgelopen weekend in Catalonië nog ontbrak vanwege een gebroken voet, als tiende gekwalificeerd. Daarmee was hij verre van tevreden, aangezien er naar eigen zeggen meer snelheid in zat. Dat liet hij in de race alsnog zien.

Bij de start viel Veijer nog terug naar P11, maar daarna vocht hij zich terug. Ondanks drie gebroken middenvoetsbeentjes, ging de coureur uit Staphorst zijn concurrenten één voor één voorbij. Zijn opmars bracht hem uiteindelijk op de vijfde positie. De kopgroep van vier was te ver weg voor hem, maar hij kwam wel in een soort van niemandsland op P5 over de meet.

De kopgroep van vier in de laatste twee ronden bestond uit Deniz Öncü, Masia, David Alonso en David Muñoz. Laatstgenoemde kon het tempo uiteindelijk niet volgen, waardoor het in de slotronde een strijd van drie werd. Öncü ging lange tijd aan kop en begon de laatste ronde ook als leider, maar werd aangevallen door Masia. Daarbij gingen beide coureurs iets wijd, waarvan Alonso profiteerde. De Colombiaan schoof via de binnenkant van de bocht naar de leiding, gaf deze niet meer weg en boekte zo zijn tweede zege op rij.

Masia versloeg Öncü in de strijd om de tweede plek, daarachter completeerden Muñoz en de sterke Veijer de top-vijf. Ondanks het hebben van de kopstart kwam Sasaki niet verder dan P7. De Japanner profiteerde derhalve maar half van het feit dat WK-leider Daniel Holgado er niet aan te pas kwam en op P16 buiten de punten eindigde. De Spanjaard gaat nog wel aan kop in het klassement, maar zag zijn marge naar Sasaki slinken tot vier punten.

De uitslag van de Moto3-race op Misano: