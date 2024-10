Alonso evenaart record met Moto3-zege in Australië, Veijer puntloos na crash

De zondag van het MotoGP-weekend op Phillip Island stond natuurlijk in het teken van de race-actie en traditiegetrouw mochten de Moto3-rijders zich als eerste op het asfalt melden voor hun krachtmeting. Iván Ortolá stelde zaterdag pole-position veilig voor de race over 21 ronden door Collin Veijer nipt af te troeven. De Intact GP-rijder mocht vanaf de tweede positie aan de Australische Grand Prix beginnen, terwijl Adrián Fernández de eerste rij completeerde. Wereldkampioen David Alonso moest vanaf P10 starten, Daniel Holgado - de voornaamste concurrent van Veijer in het gevecht om P2 in de titelstrijd - zelfs vanaf de veertiende plek.

Zoals hem de laatste races vaker is overkomen, verliep de startfase niet helemaal naar wens voor Veijer. Hij kwam aardig van zijn plek, om vervolgens in de schermutselingen van de eerste bochtencombinatie terug te vallen naar de achtste positie. David Muñoz kende een uitstekende start door vanaf de vierde plek naar de leiding te komen, terwijl Stefano Nepa - die een dubbele long lap had wegens een vergrijp in de trainingen - naar de tweede stek kwam. Na het inlossen van beide straffen viel de Italiaan van LevelUp-MTA terug tot ver buiten de punten. Joel Kelso knokte zich intussen ook naar het front, waardoor beide Boé Motorsports-rijders vooraan reden.

Het tempo aan het front lag echter niet zo hoog en dat zorgde ervoor dat de aanvankelijke kopgroep van zes man, waar Veijer niet toe behoorde, telkens weer iets groter werd. Na acht ronden, waarin de leiding meermaals van eigenaar wisselde, was het leidende gezelschap echter weer gegroeid tot liefst zeventien rijders. Die groep had echter nog groter kunnen zijn als David Almansa, Scott Ogden, Filippo Farioli en Nicola Carraro niet in de eerste fase van de race al onderuit waren gegaan, waarbij laatstgenoemde onderuit ging na een aanvaring met teamgenoot Nepa.

Veijer en Ortolá vroeg uitgeschakeld voor podium

Alonso had zich in deze fase van de race aan het front genesteld en was de eerste die erin slaagde om meerdere ronden onafgebroken vooraan te rijden. Het tempo werd op dat moment ook opgevoerd en dus knokten de sterkste rijders zich langzaam maar zeker naar voren, want Ortolá, Muñoz, Holgado en Veijer meldden zich nu ook in de top-zes. Lang zou deze situatie echter niet duren, want in de twaalfde ronde ging het in Miller Corner mis voor Veijer. De Nederlander kwam aan de binnenkant van de bocht in aanraking met Ángel Piqueras, ging vervolgens tegen de vlakte en nam Ortolá mee in zijn val. Veijer zou zijn weg op grote achterstand en buiten de punten vervolgen, Ortolá keerde terug naar de pits en gaf op.

Vooraan slaagde niemand erin om een gaatje te slaan, waardoor er bij het ingaan van de zestiende ronde nog altijd een kopgroep van vijftien rijders was. Helemaal aan het front had Fernández de regie in handen genomen, maar een ronde later raakte de Leopard-rijder de leiding alweer kwijt aan Alonso. Muñoz schoof op dat moment op naar de tweede plek, terwijl Nepa zich na zijn dubbele long lap weer naar de top-vijf had geknokt. Bij het ingaan van de achttiende ronde kwam de Italiaan zelfs naar de derde positie achter Alonso en Muñoz, waardoor hij met nog vier ronden voor de boeg nog altijd kans maakte op de overwinning. Een kostbaar foutje in Miller Corner wierp hem echter terug naar de twaalfde plek en maakte hem kansloos voor een podiumplaats.

Er ontstond hierdoor ook een gaatje dat de top-vier losmaakte van de achtervolgers. Alonso, Fernández, Muñoz en Holgado mochten zodoende uitmaken wie met de overwinning aan de haal ging, al besliste eerstgenoemde die strijd in zijn voordeel door zelf ook weg te rijden. Alonso boekte zodoende zijn elfde zege van het Moto3-seizoen, een evenaring van het record in de lichtste Grand Prix-klasse van Valentino Rossi uit 1997. Op bijna drie seconden werd Holgado tweede na een fotofinish met Fernández, Nepa en Muñoz. Ryusei Yamanaka eindigde op de zesde plek, voor landgenoot Taiyo Furusato, Luca Lunetta, José Antonio Rueda en Piqueras op de tiende positie. Ook voor Kelso, Riccardo Rossi, Jacob Roulstone, Matteo Bertelle en Tatsuki Suzuki lagen punten klaar op de finish. Veijer reed de race uit, maar moest zich tevredenstellen met P18.

Het Moto3-seizoen wordt volgend weekend alweer vervolgd met de Grand Prix van Thailand. Veijer begint met 23 punten achterstand op nummer twee Holgado aan de race in Buriram.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Australië