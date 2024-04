Veijer valt in kansrijke positie, Alonso domineert Moto3-race Austin

Zoals gebruikelijk mocht de Moto3 de zondagse race-actie op Circuit of the Americas aftrappen met een race over veertien ronden. José Antonio Rueda, Tatchakorn Buasri en David Almansa lieten de race wegens blessureleed schieten, waardoor er slechts 23 rijders plaatsnamen op de startgrid. Als gevolg van de afmeldingen mocht Collin Veijer vanaf de derde positie aan de race beginnen. De Intact GP-rijder deelde de eerste rij met polesitter David Alonso en WK-leider Daniel Holgado. Tevens wisten zeven rijders dat ze een long lap-straf moesten inlossen wegens onverantwoord rijgedrag in de trainingen. Filippo Farioli, Jacob Roulstone, Riccardo Rossi, Luca Lunetta, Joshua Whatley en Joel Esteban moesten dat één keer doen, Matteo Bertelle en Adrian Fernández zelfs drie keer.

Iets na 18.00 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten, waar Alonso en Holgado goed op reageerden door om als nummers één en twee door de eerste bocht te gaan. Veijer kwam minder goed van zijn plek en moest ook Joel Kelso en Matteo Bertelle voor laten gaan, om in de eerste bocht een tikje te krijgen van de vallende Farioli. Veijer kon verder en zou in de achtste bocht promoveren naar de derde plek, nadat Kelso de achterkant van Holgado raakte en beide rijders daardoor wijd gingen. Holgado zou echter richting bocht twaalf alweer antwoorden door de vierde plek over te nemen. Voor Veijer was het daarna nog niet klaar in de openingsronde, want in bocht 15 kreeg hij nog een tikje bij een optimistische inhaalactie van Iván Ortolá, die daarbij crashte en Stefano Nepa meenam in zijn val.

Alonso reed zich meteen los in de openingsronde, maar daarachter ontstond meteen een duel om de tweede positie. Door dat gesteggel had de Colombiaan van CFMoto Aspar na twee ronden een gat van 2,5 seconden geslagen richting Ángel Piqueras, die vanaf P17 naar de tweede stek was gereden. Veijer reed op dat moment op de zesde positie, maar zou in ronde drie alweer een plekje opschuiven door de eerste van drie long laps van Fernández. De Nederlander kwam in de vierde ronde alweer naar de vierde positie door Taiyo Furusato te passeren op het lange rechte stuk richting bocht 12. Drie bochten later zou Furusato echter crashen door als derde rijder van de dag tegen Veijer aan te rijden.

Veijer crasht vanuit podiumpositie

De achtervolgende groep bestond na dit voorval uit Holgado, Piqueras, Veijer, Ryusei Yamanaka en Kelso, die na vijf ronden echter al meer dan vier seconden achter Alonso reden. Veijer had in die ronde de derde plek al overgenomen van Piqueras en in de zesde ronde zou ook Holgado eraan geloven, waarbij Yamanaka meteen doorschoof naar de derde positie. Onder leiding van de Nederlander zou de achtervolgende groep langzaam maar zeker wat van de achterstand afschaven, om na tien ronden weer binnen 2,5 seconden te komen. Kelso was op dat moment al uit het groepje weggevallen door een schuiver in bocht 1. Hij kon zijn weg vervolgen op de achtste plek.

Een ronde later ging het vervolgens mis voor Veijer. In de snelle, bochtige eerste sector ging de Intact GP-rijder vanuit tweede positie onderuit, waardoor Yamanaka en Holgado ontwijkende actie moesten ondernemen en Piqueras de tweede plek kon overnemen. Veijer kon zijn motor nog oppakken, maar zou aan het einde van de ronde de pits opzoeken om uitvaller te worden. In het achtervolgende groepje bleef het overgebleven drietal elkaar bestrijden voor de laatste twee podiumplaatsen, wat tot een reeks knappe inhaalacties leidde.

Dat gebeurde echter ver achter Alonso, die van de gevechten profiteerde en met ruim vijf seconden voorsprong de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Holgado won het duel om de tweede plaats, al was het verschil met nummer drie Piqueras uiteindelijk slechts 0.013 seconde. Yamanaka werd vierde, voor David Muñoz en Veijers teamgenoot Tatsuki Suzuki. Kelso bereikte als zevende de finish, terwijl Roulstone, Esteban en Bertelle de top-tien completeerden. De resterende punten werden verdeeld door Fernández, Nicola Carraro, debutant Xabi Zurutuza, Noah Dettwiler en Farioli.

Het Moto3-seizoen krijgt over twee weken een vervolg met de Grand Prix van Spanje in Jerez de la Frontera.

Uitslag Moto3 Grand Prix van de Verenigde Staten