Holgado razendsnel naar Moto3-pole in Qatar, tiende tijd Veijer

Hoewel de echte kwalificatie pas om 14.50 uur Nederlandse tijd begon, waren veertien rijders al zeker van een plekje in de strijd om pole-position. Zij stelden die plek in Q2 veilig tijdens de afsluitende training van zaterdagochtend. José Antonio Rueda klokte met 2.03.465 een ronderecord, voor David Alonso en Iván Ortolá. Ook de enige Nederlander in het veld, Collin Veijer, plaatste zich rechtstreeks voor Q2. De rijder van Intact GP noteerde de achtste tijd in de afsluitende training en dat was genoeg om op de gecombineerde ranglijst bij de beste veertien te eindigen.

De meeste grote namen plaatsten zich rechtstreeks voor Q2, maar ook in Q1 verschenen enkele rappe rijders aan de start. Zo moest Veijers teamgenoot Tatsuki Suzuki zich in die sessie melden, net als hoog aangeschreven nieuwkomers Angel Piqueras en Luca Lunetta. De snelste tijd belandde na een kwartier echter bij Filippo Farioli, die in zijn eerste run tot 2.03.541 kwam en daarmee een plekje in Q2 afdwong. Op ruim drie tienden volgde Piqueras op de tweede positie, met Lunetta op meer dan een halve seconde op de derde plaats. De strijd om het laatste plekje in Q2 werd gewonnen door Taiyo Furusato. Ondanks een achterstand van ruim acht tienden op Farioli had de Japanner van Honda Team Asia een marge van meer dan een tiende op Suzuki, die zondag vanaf P19 moet starten.

Farioli, Piqueras, Lunetta en Furusato meldden zich vervolgens bij de veertien eerder geplaatste rijders voor Q2 en de strijd om pole-position. Joel Kelso kwam als eerste over start-finish om een tijd te zetten, maar de eerste serieuze richttijd was de 2.03.539 van Adrián Fernández. Heel lang kon de Leopard-rijder daar niet van genieten, want Ortolá schoot met zijn eerste ronde uit zijn slof door 2.02.541 te rijden en iedereen op een seconde te zetten. Met de tweede ronde kwam de concurrentie iets dichterbij, maar met een halve tel achterstand bezette Rueda de tweede positie aan het einde van de eerste run. Veijer koos intussen voor een afwijkende strategie door wat later te beginnen. Zijn eerste poging bracht hem naar P12, een ronde later stond de Nederlander alweer op P6.

Veijer maakte er één lange run van in Q2 en klom naar de vijfde stek, waarna de rest van het veld zich in de laatste vier minuten opnieuw meldden voor hun tweede run van de sessie. Er kon zodoende nog één getimede ronde gereden worden en Daniel Holgado deed dat het beste, want hij klokte met 2.02.276 een ronderecord om de pole voor zich op te eisen. Ortolá verbeterde zich niet en moest het doen met de tweede positie, vlak voor Rueda. Fernández noteerde de vierde tijd, terwijl Matteo Bertelle en Joel Kelso als nummers vijf en zes ook onder de 2 minuten en 3 seconden doken. Riccardo Rossi was zevende, voor Alonso en Vicente Pérez. Veijer verbeterde zich in de slotfase niet meer en viel daardoor terug naar de tiende positie.

De Moto3-rijders kunnen nu toewerken naar de Grand Prix van Qatar. De race begint zondag om 17.00 uur lokale tijd, het is dan 15.00 uur in Nederland.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Qatar