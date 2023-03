Punten voor WK-debutant Veijer, Holgado wint GP van Portugal

Het Moto3-seizoen begon zondag met een chaotische wedstrijd op het Autodromo Internacional do Algarve. Joel Kelso nam de leiding in het begin van de wedstrijd, maar de tweedejaars Moto3-rijder had niet de snelheid dat lange tijd vol te houden. Daardoor zakte het tempo van de leiders enigszins in en ontstond er een grote groep van zo’n tien rijders. In die groep zat ook Daniel Holgado van Tech3 KTM. De Spanjaard in Franse dienst reed in de slotfase van de race naar voren en kwam aan de leiding op het moment dat het echt telde.

Holgado begon met een gaatje van een paar tienden aan de laatste ronde en wist uit de klauwen van de gretige achtervolgers te blijven. Hij begon het seizoen op indrukwekkende wijze met winst, zijn eerste in de Grand Prix-paddock. De man uit Alicante ontsnapte na de finish nog aan een zwaar ongeluk toen hij aangereden werd door Joel Kelso. De Australiër trok na de finish nog een tear-off van zijn vizier, maar zat niet op te letten en reed hard op de achterkant van Holgado’s Tech3-machine. Kelso werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. Daar bleek dat hij zijn enkel gebroken heeft.

David Muñoz stelde de tweede plek in de race veilig voor Diogo Moreira. De Braziliaan gebruikte de slipstream in de laatste meters om rookie José Antonio Rueda te verschalken. Jaume Masia eindigde op de vijfde plek voor polesitter Ayumu Sasaki. De Intact GP-rijder zat keurig in de kopgroep, maar maakte enkele ronden voor het eind iets mee waardoor de Japanner teruggeworpen werd. Stefano Nepa finishte op de zevende plek voor Xavi Artigas en de eerdergenoemde Kelso. Deniz Öncü begon zijn seizoen vanuit de pitstraat nadat zijn machine niet van de startlijn kwam in de opwarmronde. De Turkse rijder vocht zich knap terug en eindigde op de tiende plek.

Collin Veijer maakte zondag zijn debuut in de Moto3. De coureur uit Staphorst wist zich knap te handhaven in de groep met ervaren rijders als Tatsuki Suzuki en Riccardo Rossi. Aan het eind wist hij een gat te slaan en gebruikte hij zijn snelheid om David Salvador het nakijken te geven. Veijer kwam daardoor als twaalfde aan de finish en raapte zo een mooie portie punten op in zijn eerste Grand Prix-optreden.

Lang hoeven we niet te wachten op de volgende Moto3-actie. Het Grand Prix-circus trekt zondag of maandag richting Argentinië, waar volgend weekend de tweede ronde van het kampioenschap op het circuit van Termas de Rio Hondo op het programma staat.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Portugal