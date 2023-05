Holgado klopt Sasaki in Frankrijk, punt voor Veijer

Husqvarna-coureur Ayumu Sasaki mocht de vijfde race van het seizoen weer vooraan vertrekken. De Japanner, ook op pole-position bij de eerste twee races van 2023, was in de kwalificatie drie tienden rapper dan tweede man Diogo Moreira, tevens de nummer twee in het WK. Kampioenschapsleider Daniel Holgado pakte zaterdag de derde plek op de voorste startrij, op 0.019 van zijn naaste belager in de titelstrijd. De tweede vertreklijn was voor Deniz Öncü, Andrea Migno en WK-derde Ivan Ortola, de winnaar van de voorgaande twee wedstrijden. Collin Veijer maakte een lelijke highsider mee in Q1 van de kwalificatie. Hij sloot die sessie af op de vijfde plek, goed voor de negentiende plaats op de grid.

Holgado pakt de leiding

De twintig ronden van de Grand Prix van Frankrijk, de 1000e grote prijs, werden verreden onder zonnige, maar bewolkte weersomstandigheden. Sasaki leek bij de start de leiding te behouden, maar bij de eerste bochtencombinatie was Holgado er met zijn KTM toch langs. Sasaki sloot aan op de tweede plek, voor Moreira, Öncü en Migno. Veijer ("een beetje stijf" na zijn zware crash) lag na de eerste ronde op P21. In de openingsfase ontstond er een kopgroep van tien man, maar daarin bleef het - zeer ongebruikelijk voor de Moto3 - rustig. Er werd amper ingehaald en Holgado bleef in de spits. In de zevende ronde verliet Migno het voorste gezelschap. Hij gleed bij bocht 12 de Franse kiezels in.

Halverwege de wedstrijd lag Holgado nog steeds op kop, met Sasaki en Öncü in zijn kielzog. Wel begon Sasaki de druk op te voeren. Bij het ingaan van de twaalfde ronde ging Sasaki er langs, maar Holgado sloeg gelijk terug. Moreira had ondertussen de strijd verlaten. Hij was in elfde omloop, liggend op P4, onderuit geschoven in bocht 13. Met nog acht ronden te gaan, Veijer was inmiddels opgeklommen naar de zestiende plek, bestond de kopgroep nog uit zeven piloten. In ronde 16 ging Jaume Masia voorbij aan Sasaki. De Japanner wilde de Leopard-rijder weer terugpakken, waardoor koploper Holgado een paar tienden los wist te komen.

Punt voor Veijer

In de slotfase ging het tempo flink omhoog. Drie ronden voor het einde had Sasaki de tweede plaats weer terug. Holgado lag toen een halve seconde voor, maar Sasaki wist het gat in de finale dicht te rijden. In de voorlaatste ronde waren er nog vier rijders aan het knokken voor het podium, met Holgado voor Sasaki, Masia en Ortola. Holgado wist de druk van Sasaki te weerstaan en pakte zo zijn tweede zege van het seizoen. Masia rekende af met Ortola en finishte als derde. Veijer schoof in de eindfase door een valpartij van een rivaal door naar de vijftiende plek en pakte zo een WK-punt. Een positief resultaat voor de coureur uit Staphorst na zijn zware crash op zaterdag.

Met zijn overwinning heeft Holgado de leiding in het WK nog wat steviger in handen. Hij voert de lijst aan met 84 punten. Ortola en Masia staan tweede en derde, beiden hebben 63 punten gescoord. Moreira (55), Xavier Artigas (50) en Sasaki (43) volgen daarachter. Veijer staat met acht punten op de twintigste plek.

De volgende race is de Grand Prix van Italië (Mugello) op zondag 11 juni.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Frankrijk