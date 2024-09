'Damage control' voor Veijer met P5 in Moto3-race Misano

Na zijn sterke optreden in Aragón stond Collin Veijer afgelopen weekend aan de Moto3-start als de nummer twee in het kampioenschap. De rijder uit Staphorst kwalificeerde zich als vijfde en kwam ook op die positie over de streep. In de race verloor Veijer in eerste instantie een aantal plekken, maar hij vocht zich terug. Door de P5 in Misano is de Nederlander nu naar de vierde plek in het kampioenschap gezakt. Bij Ziggo Sport doet hij zijn verhaal.

"Ik denk dat het voor iedereen lastig was. Ik verloor de voorkant bijna overal en in bocht 10 verloor ik 'm bijna helemaal", begint de 19-jarige rijder. "Dus het was wat lastig, maar daarna heb ik redelijk teruggevochten naar P5. Ik denk dat dit redelijk damage control is. Gelukkig hebben we nog een race hier en kunnen we ons zeker verbeteren."

De problemen waren volgens de rijder vooral groot in de eerste vijf ronden. "Die waren gewoon slecht", stelt hij in duidelijke woorden. "Daar moeten we ook zeker in verbeteren, maar uiteindelijk zijn we toch teruggekomen. Ik had een redelijke pace, dus dat was redelijk goed. En ik kon terugkomen naar de eerste groep. Dat was niet zo heel erg. Het was een lastige race, maar dat we P5 zijn geëindigd is nog steeds geen ramp. Op naar de volgende."

Zoals gezegd maakte Veijer op bepaalde momenten geen deel uit van het voorste groepje. Lange tijd reed hij op zo'n twee seconden van de snelste rijders vandaan. Heel even leek het er zelfs op dat de Intact GP-rijder genoegen moest nemen met een plek in de groep daarachter. De coureur zelf zag echter genoeg kansen voor een terugkeer in de kopgroep. "Op de helft van de race werd de pace constant gereden, maar ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik terug kon komen, dus dat kwam wel goed", aldus een zelfverzekerde Veijer. "We hadden toen nog elf ronden te gaan en de pace was goed, dus het gevoel was wel goed. Dat we nu P11 zijn geworden is redelijk, maar we moeten wel verbeteren voor de volgende."