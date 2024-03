Veijer kan knappe Moto3-race niet bekronen met podiumplaats, Holgado wint

Zaterdag noteerde José Antonio Rueda de snelste tijd tijdens de kwalificatie voor de Moto3 Grand Prix van Portugal. De KTM Ajo-rijder mocht zondag om 12.00 uur Nederlandse tijd vanaf pole-position beginnen aan de race over negentien ronden. Hij werd op de eerste startrij geflankeerd door Joel Kelso en David Alonso, de winnaar van de openingsrace in Qatar. Collin Veijer klokte de zesde tijd en verzekerde zich daarmee van een plekje op de tweede rij.

De kopstart was voor de goed gestarte polesitter Rueda, die voor Daniel Holgado en Alonso de eerste bocht in dook. Voor Veijer verliep de start niet helemaal naar wens, want hij viel juist terug naar de tiende positie. In de vijfde bocht sloeg de Husqvarna Intact GP-rijder alweer terug door Filippo Farioli te passeren voor de negende plek. In de tweede ronde moest ook Stefano Nepa eraan geloven, waardoor de Veijer alweer op de achtste positie reed. Ryusei Yamanaka en Ángel Piqueras waren op dat moment al uitvallers. Eerstgenoemde ging in de openingsronde onderuit in bocht negen en nam in zijn val de Leopard-rijder mee.

Vooraan ontstond achter Rueda een gevecht om de tweede positie, waarbij vooral Alonso en Holgado zich mengden. De Colombiaan viel in de derde ronde echter even terug naar de zesde positie, wat Holgado en nummer drie Kelso wat lucht gaf. De Australiër van Boé Motorsports zag Riccardo Rossi echter voorbijkomen, een voorbeeld dat een ronde later gevolgd werd door Iván Ortolá. Veijer gaf op dat moment een plekje prijs aan David Muñoz, om in de vijfde ronde de achtste plek te heroveren door Joel Esteban te passeren. In de zesde ronde moest ook Muñoz er weer aan geloven, waardoor Veijer op de zevende stek aanbelandde.

Veijer knokt zich terug, veel strijd in kopgroep

Op P7 was Veijer de aanvoerder van het tweede groepje, want de eerste zes hadden een gaatje van een seconde geslagen. De Nederlander had echter een goed tempo te pakken in vrije lucht en slaagde er binnen twee ronden in om de aansluiting weer te vinden. Het leidende zevental werd nog altijd aangevoerd door Rueda, maar lang kon hij daar niet meer van genieten. Alonso ging in de negende ronde nog even wijd waardoor hij terugviel naar de vijfde stek, maar in een tijdsbestek van anderhalve ronde knokte hij zich knap naar de leiding. Veijer was in de tussentijd langs Kelso gegaan voor de zesde positie, waarna hij door een fout van Rossi zelfs naar de vijfde positie ging.

Vooraan sloegen Alonso en Holgado kortstondig een gaatje naar de achtervolgers, maar die zouden de aansluiting al snel weer vinden. De twee leiders begonnen in de tussentijd ook echt met elkaar te vechten en in de vijftiende ronde sloeg Holgado toe door op topsnelheid langs Alonso te gaan en de leiding over te nemen. De GasGas Tech3-rijder zou vervolgens de leiding even vasthouden, terwijl Alonso in de laatste ronden wat terugviel. Na een inhaalactie van Rueda en Ortolá kwam de CFMoto Aspar-rijder op P4 te rijden, terwijl de top-drie langzaam afstand nam. Daardoor resteerde voor hem, maar ook voor Kelso en Veijer een strijd om de vierde plek.

Holgado en Rueda namen in de slotronde ook afstand van Ortolá, waardoor zij de strijd om de zege mochten voeren. Rueda prikte enkele keren, maar kon niet doordrukken. Daardoor zegevierde Holgado voor het tweede jaar op rij in Portimão, met Rueda en Ortolá op de posities twee en drie. Alonso wist de strijd om de vierde positie nipt te winnen, al was de achterstand van zowel Kelso (0.028 seconde) als Veijer (0.045 seconde) te verwaarlozen. Daarachter viel opnieuw een gaatje naar Nepa op P7, gevolgd door Esteban. Muñoz voerde de volgende groep aan en werd negende, met Adrian Fernández en Jacob Roulstone op de plaatsen tien en elf. De resterende punten gingen naar Matteo Bertelle, Tatsuki Suzuki, Vicente Pérez en Scott Ogden.

Het Moto3-seizoen 2024 wordt over drie weken vervolgd met de Grand Prix van de Verenigde Staten op Circuit of the Americas.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Portugal