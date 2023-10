Veijer zesde in Moto3-kwalificatie Australië, Sasaki pakt pole

De Moto3-rijders meldden zich vroeg op de zaterdag al voor het eerst op het asfalt van Phillip Island voor de derde en afsluitende vrije training. Ayumu Sasaki was in die sessie de snelste en plaatste zich met de beste tijd rechtstreeks voor Q2. Ook teamgenoot Collin Veijer wist in een keer door te stoten tot het tweede kwalificatiedeel door de achtste tijd te rijden op de gecombineerde ranglijst. De Nederlander kon zodoende in de pits blijven op het moment dat de kwalificatie in Australië om 3.50 uur Nederlandse tijd van start ging met Q1.

Niet alle grote namen plaatsten zich rechtstreeks voor Q2. Zo verschenen racewinnaars als Daniel Holgado en Ivan Ortola aan het vertrek in het eerste kwalificatiedeel. Eerstgenoemde zette al relatief vroeg in de vijftien minuten durende sessie de snelste tijd met 1.37.538 en dat zou uiteindelijk ook voldoende blijken om als snelste rijder door te gaan naar Q2. Ryusei Yamanaka plande zijn tweede run verkeerd en kon daardoor geen ultieme poging doen, maar desondanks ging hij als nummer twee door. Daarachter volgde Filippo Farioli op de derde plek met minder dan een tiende achterstand op Tech3-teamgenoot Holgado om als nummer drie door te stoten tot Q3, terwijl Ortola het laatste plekje veiligstelde. De MTA Team-rijder maakte in zijn laatste ronde een forse fout, maar zijn verbetering was desondanks voldoende om door te gaan.

Het viertal voegde zich bij de veertien coureurs die via de vrije trainingen toegang kregen tot Q2, waarin gedurende vijftien minuten om pole-position gestreden werd. Thuisrijder Joel Kelso meldde zich als eerste op het asfalt om 1.37.865 op de klokken te zetten, maar die tijd zou niet lang standhouden. David Alonso was met 1.37.146 de eerste die er onderdoor dook, waarna Vicente Perez - dit weekend de invaller van de geblesseerde Ana Carrasco - naar P2 kwam. Sasaki moest op dat moment echter nog een tijd neerzetten en met 1.36.654 was hij dan ook ruimschoots de snelste. Veijer moest na zijn eerste ronde genoegen nemen met P10, al kon hij daarna rekenen op een slipstream van zijn teamgenoot. Het bracht de Nederlander met zijn tweede poging naar de zesde stek op ruim zes tienden achterstand.

Veijer kreeg vervolgens nog een ronde in de slipstream van Sasaki en dat leverde opnieuw een verbetering op. Ditmaal klom de Nederlander naar de derde positie op een halve tel van de Japanner. Sasaki scherpte zijn tijd vervolgens weer aan tot 1.36.539, maar hij moest tot het einde afwachten of de pole ook daadwerkelijk zijn kant op zou vallen. In de laatste minuut werden nog de nodige verbeteringen genoteerd, maar Sasaki bleef buiten bereik. De Japanner veroverde dus pole, voor Kelso en Stefano Nepa. Diogo Moreira en Matteo Bertelle volgden op de vierde en vijfde stek, terwijl Veijer ondanks een flink momentje in zijn snelste ronde tot de zesde positie kwam. Deniz Öncü, David Alonso, Adrian Fernandez en Perez completeerden de top-tien.

De Moto3-coureurs verschijnen zondag lokale tijd weer op het asfalt van Phillip Island. Om 8.00 uur (zaterdagavond 23.00 uur in Nederland) vindt een ingelaste warm-up plaats zodat de rijders kunnen wennen aan de hardere wind, waarna om 10.00 uur (1.00 uur in Nederland) de race plaatsvindt.

Uitslag Q2 Moto3 GP van Australië