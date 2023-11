Veijer wint in Moto3: "Mooie overwinning, maar we willen meer"

Twee weken nadat hij in Thailand zijn eerste Moto3-podiumplek behaalde, volgde tijdens de GP van Maleisië ook de eerste overwinning van Collin Veijer. De Nederlander van Intact GP rekende in een mooie strijd af met teamgenoot Ayumu Sasaki en WK-leider Jaume Masia. Dat gaf hem natuurlijk een goed gevoel, maar hij richtte de blik meteen ook al op de laatste twee races van het seizoen. "Het is een mooie overwinning, maar we willen natuurlijk meer", zei Veijer na zijn zege in Sepang. "We willen als het kan gewoon blijven winnen, maar op dit moment is dit een mooi resultaat dat we eigenlijk al na heel wat races eindelijk hebben. Ik denk dat we blij mogen zijn met vandaag, maar volgende week staat er alweer een race voor de deur. Daar moeten we er ook gewoon klaar voor staan."

Een makkelijke race was het niet voor Veijer, die zich zaterdag al sterk op de tweede positie kwalificeerde. "De race was lastig, dat wisten we gisteren al natuurlijk. Met de banden werd het op een gegeven moment redelijk lastig, vooral om [het gas] te openen. Dat kon ik vervolgens wel redelijk onder controle houden", vertelde de 18-jarige rijder uit Staphorst. Hij pakte in de slotronde de leiding over van teamgenoot Sasaki, om die in de laatste bochten en op het lange rechte stuk niet meer af te staan. Dat verbaasde hem eigenlijk wel. "Uiteindelijk kwamen ze er ook niet meer overheen en dat was voor mij wel redelijk een verrassing. Ik ging de laatste bocht als eerste in en als eerste uit en dan pak je je eerste overwinning."

Daar waar Veijer geen kans meer maakt op de wereldtitel in de Moto3, geldt dat voor teamgenoot Sasaki wel. De Japanner liep weliswaar vier punten in op Masia en verkleinde zijn achterstand daarmee tot dertien punten, maar het verschil was nog vijf punten kleiner geweest als hij de race in Sepang had gewonnen. "Ik zie heel veel reacties dat ik eigenlijk niet had moeten winnen, maar ja, uiteindelijk is dat ook niet mijn ding", zei Veijer daarover bij Ziggo Sport. "Ik ben hier ook om te racen en ik moet voor mijn eigen resultaat gaan. Uiteindelijk probeer ik Ayumu te helpen waar ik kan. Dat heb ik de hele race geprobeerd [in duel] met Masia en ik heb mijn best gedaan in de laatste ronde. Ik had eigenlijk gehoopt dat Ayumu voorbij zou komen op het rechte stuk en dat hij hem zou winnen. Want tweede worden was voor mij ook geen probleem geweest."

Met zijn eerste Moto3-zege deed Veijer ook goede zaken in het kampioenschap. Hij bracht zijn seizoenstotaal op 130 punten. Daarmee klom hij op naar de achtste positie in de titelstrijd, slechts één punt achter nummer zeven Diogo Moreira.