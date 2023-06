Veijer vroeg onderuit in Moto3 Sachsenring, Öncü wint na prachtig duel

Zaterdag verzekerde Collin Veijer zich van zijn beste startpositie in de Moto3 tot dusver door in de kwalificatie op de Sachsenring de vierde tijd te rijden. De Nederlander van Intact GP profiteerde optimaal van de slipstream van teamgenoot Ayumu Sasaki, die met maar liefst een seconde voorsprong op de nummer twee pole-position pakte. Deniz Öncü en Ivan Ortola voegden zich bij de Japanner op de eerste startrij voor de Duitse Grand Prix, die om 11.00 uur van start ging en over een afstand van 23 ronden ging.

De start was voor Veijer, die vanaf de tweede startrij als een raket wegkwam en als leider door de eerste bocht ging, voor Öncü en Sasaki. De Turk van Red Bull KTM Ajo pakte in de vierde bocht het breekijzer en zette met succes de aanval in op de leider, maar zelf zou hij de kop niet pakken. Sasaki profiteerde optimaal van het duel en heroverde de leiding, terwijl Veijer zelfs Ortola voor zich moest dulden. Voor het einde van de eerste ronde zouden ook WK-leider Daniel Holgado en Diogo Moreira met succes de aanval inzetten op de Nederlander, die uiteindelijk als zesde doorkwam na de eerste ronde.

Nog geen ronde later zat de Duitse Grand Prix er alweer op voor Veijer. Jaume Masia zette de aanval in op de Intact GP-rijder, die in bocht 12 ietwat wijd uitkwam en vervolgens onderuit ging. Teamgenoot Sasaki slaagde er op dat moment juist in om een gaatje te slaan richting Holgado, die zich langs Ortola en Öncü naar de tweede positie knokte. Dat drietal had op dat moment al een gezonde marge opgebouwd richting de groep erachter, waar onder meer Masia en Moreira onderdeel van uitmaakten. Het tempo van Holgado bleek echter niet hoog genoeg te liggen: de voorsprong van Sasaki liep op tot zo'n anderhalve seconde, totdat Öncü in ronde zeven de tweede positie weer overnam.

Öncü bewaart beste voor het laatst

Sasaki leek vooraan het tempo te controleren, maar Öncü slaagde er desondanks wel in om zijn achterstand stukje bij beetje te verkleinen. In de zestiende ronde belandde hij aan het achterwiel van de Japanner, wat hem nog zeven ronden gaf om een aanval in te zetten op de leiding. Aan de achterkant had het leidende duo weinig te vrezen, want met nog drie ronden te gaan reden Holgado en Ortola al op meer dan elf seconden achterstand. Het gaf Öncü alle tijd om zijn aanval op Sasaki voor te bereiden en die bewaarde hij tot de allerlaatste bocht van de race. Bij het insturen van de laatste bocht zette hij zijn KTM naast de Husqvarna van de Japanner, die daar geen antwoord op had en de zege dus toch aan zich voorbij zag gaan.

Öncü pakte zodoende de overwinning in Duitsland, zijn eerste zege in de Moto3. Op het podium werd hij geflankeerd door Sasaki en Holgado, die afrekende met Ortola en zo de leiding in het WK behield. Daarachter won David Alonso de intense strijd om de vijfde positie, voor Masia en Moreira. Ryusei Yamanaka pakte de achtste stek, voor Stefano Nepa en Xavier Artigas. Taiyo Furusato pakte zijn eerste punten van het seizoen door elfde te worden, voor de als laatste gestarte David Muñoz en José Antonio Rueda. De laatste punten gingen naar Kaito Toba en Andrea Migno.

Het Moto3-seizoen krijgt volgende week alweer een vervolg met de TT van Assen, de laatste race voor de zomerstop.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Duitsland