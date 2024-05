Veijer pakt vijfde startpositie in Le Mans, Alonso grijpt Moto3-pole

Met de MotoGP-kwalificatie achter de rug kon de Moto3 zich opmaken voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. Collin Veijer stelde zaterdagochtend tijdens de laatste training al een plekje in Q2 veilig door sterk naar de tweede tijd te rijden. De Intact GP-rijder moest alleen de razendsnelle David Alonso voor zich dulden, die met een nieuw ronderecord de snelste was in de trainingen. Enkele rappe mannen die zich niet rechtstreeks voor het tweede kwalificatiedeel konden plaatsen, waren Jacob Roulstone, Matteo Bertelle, Stefano Nepa en Veijers teamgenoot Tatsuki Suzuki.

In het eerste kwalificatiedeel draaide het dus om het afdwingen van een plekje in Q2, iets waar Nicola Carraro aanvankelijk naar op weg leek. Kort nadat hij de snelste tijd reed, ging de Snipers-rijder echter onderuit om uiteindelijk zelfs terug te vallen naar de zesde plek. Ook Bertelle zou de schifting niet overleven, hij moest het uiteindelijk doen met de vijfde tijd. Vooraan zette Roulstone de concurrentie op achterstand met 1.41.370, waarmee hij als snelste doorging naar Q2. Daar kreeg de Australiër van GasGas Tech3 gezelschap van Luca Lunetta, Scott Ogden en Suzuki. Beide Intact GP-rijders mochten zodoende deelnemen aan de strijd om pole.

Alonso troeft Holgado nipt af voor pole

Het tweede deel van de kwalificatie kwam vervolgens ietwat langzaam op gang, al waren de meeste rijders na zo'n tweeënhalve minuut wel op de baan om aan hun sessie te beginnen. Dat gold ook voor Veijer, die relatief rustig aan zijn sessie begon met de twaalfde tijd, om die tijd geschrapt te zien worden wegens track limits. De van blessureleed teruggekeerde José Antonio Rueda was op dat moment de snelste met 1.40.828, al wist Alonso die tijd met acht minuten te gaan aan te scherpen tot 1.40.794. Veijer meldde zich vervolgens op de vierde positie op zo'n anderhalve tiende van de Colombiaanse leider. Bijna alle rijders kwamen daarna naar de pits, met uitzondering van Veijer en Kelso. Eerstgenoemde benutte de vrije baan om met 0.001 seconde verschil de eerste plek over te nemen.

Terwijl Veijer de pits vervolgens opzocht, keerden de overige rijders alweer terug op de baan voor hun laatste aanvallen op de pole. De tijd van Veijer, die zich in de laatste minuten ook weer meldde, ging er al snel aan door achtereenvolgens Rueda en Daniel Holgado, die 1.40.366 klokte en als snelste aan de laatste ronde begon. De Spanjaard verbeterde zich nog wel, maar met 1.40.114 was het toch Alonso die pole-position veiligstelde. Holgado volgde op 0.011 seconde op de tweede plek, terwijl Rueda de top-drie voltooide. Veijer raakte zijn laatste rondetijd kwijt wegens gele vlaggen en moest daardoor achter Adrián Fernández genoegen nemen met de vijfde startpositie, vlak voor Iván Ortolá. Joel Kelso en David Muñoz volgen als zevende en achtste, terwijl de gecrashte Ángel Piqueras en Ryusei Yamanaka de top-tien completeerden.

De Moto3-race op het Bugatti Circuit van Le Mans begint zondag om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 Grand Prix van Frankrijk