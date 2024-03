Veijer vijfde in Moto3-race Qatar, Alonso wint spektakelstuk

Zaterdag mochten de Moto3-rijders voor het eerst in 2024 kwalificeren. Daniel Holgado deed dat het beste, want de GasGas Tech3-rijder klokte met 2.02.276 een dik ronderecord om zo pole-position voor de Grand Prix van Qatar voor zich op te eisen. De Spanjaard was sneller dan Iván Ortolá en José Antonio Rueda, die de resterende plekken op de eerste rij voor zich opeisten. Collin Veijer plaatste zich eerder op zaterdag rechtstreeks voor Q2 en daarin kwam de rijder uit Staphorst tot de tiende tijd. Vanaf die positie ving hij de race over zestien ronden dan ook aan.

Kort na 17.00 uur lokale tijd doofden de startlichten, waarbij Holgado zijn pole omzette in kopstart, voor Ortolá en Rueda. David Alonso schoof twee plekjes op naar de zesde stek, terwijl Veijer een plekje winst boekte en naar P9 kwam. Voor David Muñoz verliep de start rampzalig: hij liet zijn Boe Motorsports KTM afslaan en moest daardoor vanuit de pits aan de race beginnen. De Spanjaard kreeg daardoor niet helemaal mee dat er vooraan meteen de nodige positiewisselingen plaatsvonden. Ortolá verloor plaatsen aan Rueda en Adrián Fernández, terwijl Fernández bij het ingaan van de tweede ronde ook langs Rueda ging voor de tweede stek. De KTM Ajo-rijder counterde echter meteen en opende daarmee ook de deur voor Ortolá om de derde plek te heroveren.

In de derde ronde ging het mis voor Rueda, die in bocht 1 weggleed en Ortolá meenam in zijn val. Laatstgenoemde kon op achterstand zijn race vervolgen, Rueda werd de eerste uitvaller van 2024. Holgado had de leiding nog altijd in handen, maar kreeg nu Alonso en Fernández achter zich aan. Ook Veijer was onderdeel van de kopgroep, die na de crash uit elf rijders bestond. De Nederlander pakte Riccardo Rossi voor de vijfde positie en zou twee ronden later zelfs opschuiven naar de vierde plaats door Joel Kelso te passeren. Op dat moment maakten Filippo Farioli en Matteo Bertelle een vervelende crash mee in de razendsnelle bocht 13, waardoor beide rijders uitvielen.

Grote kopgroep met veel positiewisselingen

De volgende fase van de race werd het moment van Taiyo Furusato. De Japanner van Honda Team Asia was al richting de vijfde positie gekomen, waarna hij Veijer in de zevende ronde passeerde voor de vierde stek. Een ronde later volgde in bocht 1 een inhaalactie op Fernández en de wijd gaande Alonso voor de tweede stek, om in de zesde bocht langs Holgado te gaan voor de leiding. Vier bochten later had Holgado de leiding echter alweer terug. Veijer stond op dat moment in de race juist in de achteruit, want in een kort tijdsbestek kwamen Rossi, Tatsuki Suzuki en Stefano Nepa voorbij. De Nederlander moest zelfs even vrezen voor zijn achtste plek, maar de aanval van Vicente Pérez werd succesvol gecounterd.

Met nog zes ronden te gaan had Holgado de leiding nog altijd in handen, voor Furusato, Alonso, Fernández en Rossi. Veijer bezette de achtste stek, maar wurmde zich weer langs Suzuki om naar P7 te komen. Furusato nam kortstondig de leiding over, maar Holgado had ook daar weer een antwoord op. De Japanner maakte vervolgens een foutje dat Alonso en Fernández de kans gaf om erlangs te komen. Veijer knokte zich in de twaalfde ronde weer langs Nepa, om die positie daarna weer prijs te moeten geven. De Nederlander zakte door een divebomb van Pérez nog twee plekken terug, want ook Ryusei Yamanaka ging aan hem voorbij.

Met nog drie ronden te gaan beloofde de slotfase spectaculair te worden, met nog altijd een kopgroep van elf rijders. Furusato deed daarin goede zaken door in de eerste bocht weer langs Fernández en Alonso naar P2 te gaan. In de voorlaatste ronde sloeg Alonso echter zijn slag door in bocht 1 drie rijders te pakken voor de leiding, al counterde Holgado wederom met een knappe actie. In het vervolg van de ronde zou Alonso terugvallen naar de zesde stek. Verder naar achteren crashte Yamanaka in bocht 3, waardoor Veijer weer opschoof naar de zevende positie. In de laatste ronde gingen ook Fernández en Pérez samen onderuit in bocht 5, waardoor er uiteindelijk zes uitvallers genoteerd werden in Qatar.

De strijd om de zege bleef tot het laatste moment doorgaan. Holgado reed lang aan de leiding, maar vond plots Alonso weer achter zich. De Colombiaan had zich al langs Rossi en Furusato geknokt en plaatste in de laatste bocht een succesvolle aanval op Holgado om zo de eerste overwinning van 2024 op te eisen. Holgado moest genoegen nemen met de tweede plek, terwijl Furusato het podium completeerde. Rossi werd op nog geen twee tienden achterstand vierde, terwijl Veijer koel bleef en als vijfde over de finish kwam. Nepa werd zesde, gevolgd door Suzuki en Kelso. Ortolá knokte zich nog naar de negende plek, terwijl Jacob Roulstone op P10 de beste rookie was. Ook Joel Esteban, Ángel Piqueras, Scott Ogden, Nicola Carraro en Luca Lunetta scoorden punten.

Het Moto3-seizoen 2024 wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Portugal.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Qatar