Veijer vijfde in Moto3-kwalificatie Thailand, Öncü pakt pole

Na drie vrije trainingen wisten veertien Moto3-rijders dat ze zich niet in Q1 hoefden te melden. Deniz Öncü klokte van de dertig rijders de snelste tijd in de drie sessies en plaatste zich zodoende rechtstreeks voor Q2, iets wat overigens ook gold voor Collin Veijer. De Nederlander noteerde de vijfde tijd in VT3 en dat was ruimschoots genoeg om een plekje in het tweede segment af te dwingen. Hij was nipt langzamer dan WK-leider Jaume Masia, die als vierde naar Q2 ging. Ayumu Sasaki, de nummer twee in de tussenstand, overleefde de schifting met slechts 0.010 seconde marge.

De zestien rijders in Q1 kwamen aanvankelijk allemaal meteen de baan op, waarna het gros van de rijders het voorbeeld van Joel Kelso volgde en terugkeerde in de pits zonder een tijd te noteren. David Muñoz trok zich daar weinig van aan door meteen 1.42.826 op de klokken te zetten. Pas in de tweede helft van de sessie meldden de overige rijders zich op de baan om ook een tijd te noteren, al draaide Q1 wel uit op een wedstrijdje pokeren. Niemand wilde de groep aanvoeren en de concurrentie een slipstream geven. Uiteindelijk nam Kelso die taak alsnog op zich. Het leverde hem met 1.42.450 de snelste tijd en een plek in Q2 op. In die sessie kreeg de Australiër, die afgelopen weekend in eigen land zijn eerste podiumplek behaalde, gezelschap van Muñoz, Stefano Nepa en Adrian Fernandez.

De achttien overgebleven rijders meldden zich vervolgens op de baan voor de strijd om pole-position. Diverse rijders, onder wie Veijer en Sasaki, besloten echter om nog even te wachten voordat ze aan hun sessie begonnen. Toen zij eenmaal het asfalt opgingen had Diogo Moreira met 1.42.118 al een serieuze richttijd neergezet. Die tijd bleef in het restant van de eerste run staan. Ryusei Yamanaka sloot al snel aan op de tweede positie op een tiende van de snelste man, terwijl Veijer met zijn eerste poging niet verder kwam dan de zestiende tijd. Daarna kon hij echter profiteren van een slipstream van teamgenoot Sasaki, waardoor hij keurig naar de derde positie kwam op twee tienden van Moreira.

Sasaki drukte Veijer vervolgens terug naar de vierde positie door de tijd van Moreira tot op 0.001 seconde te benaderen. Laatstgenoemde zou de koppositie met nog drie minuten te gaan moeten afstaan aan Öncü, die met zijn eerste goedgekeurde ronde 1.42.061 noteerde. Valpartijen van Riccardo Rossi, Kelso, Taiyo Furusato en Yamanaka maakten verbeteringen in de slotfase onmogelijk, waardoor Öncü zijn vierde pole van het seizoen pakte. Moreira en Sasaki bleven binnen een tiende van de Turk en vergezellen hem zondag op de eerste startrij. Yamanaka pakt de vierde startpositie, met Veijer op een keurige vijfde plek en Furusato op P6. Masia, Fernandez en José Antonio Rueda vormen de derde startrij, terwijl Muñoz de top-tien completeert en op de vierde rij gezelschap krijgt van Daniel Holgado en David Alonso.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Thailand