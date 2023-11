Veijer vijfde in Moto3-kwalificatie Qatar, pole voor Holgado

Veertien Moto3-rijders wisten zich in de drie vrije trainingen al te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie. Dat gold voor de meeste grote namen, zoals WK-leider Jaume Masia, Deniz Öncü, Ayumu Sasaki, David Alonso en ook Collin Veijer. De Nederlander van Intact GP, die in Maleisië zijn eerste Grand Prix-zege boekte, klokte de negende tijd op de gecombineerde ranglijst en kon daardoor in Q1 toekijken bij de strijd om de laatste vier plaatsen in Q2.

Kijkend naar de WK-stand was David Muñoz de hoogst geklasseerde rijder die via Q1 moest proberen om plaatsing voor Q2 af te dwingen. De Spanjaard van BOE Motorsports leek lange tijd op weg naar een plekje bij de eerste vier, iets wat tevens gold voor Matteo Bertelle. De Italiaan stond bij aanvang van de slotfase bovenaan met 2.06.342, maar dat zou niet de snelste tijd van de sessie blijken. In een chaotisch slot noteerde Filippo Farioli met 2.05.960 de nieuwe snelste tijd om als nummer één door te gaan naar Q2. Daar kreeg de KTM Tech3-rijder gezelschap van Adrian Fernandez en Taiyo Furusato, terwijl Bertelle met zijn vroeg gereden tijd uiteindelijk als vierde en laatste een plek in Q2 afdwong. Riccardo Rossi viel met de vijfde tijd net buiten de boot, terwijl Muñoz genoegen moest nemen met de achtste tijd en de 22ste startpositie.

Het viertal voegde zich daarna bij de veertien rijders die zich eerder al geplaatst hadden voor Q2. Vrijwel alle rijders meldden zich direct na het zwaaien van de groene vlag op de baan, al wachtten teamgenoten Veijer en Sasaki een half minuutje langer in de pits. Terwijl dat tweetal net begon aan een snelle ronde, noteerde Ivan Ortola de eerste richttijd met 2.05.423. Lang bleef die niet staan, want Bertelle dook daar met 2.05.253 meteen onderdoor. Masia sloot aan op de derde positie, terwijl Sasaki met zijn eerste poging naar P4 kwam. Veijer gaf hem een slipstream en moest daardoor even genoegen nemen met P17, al verbeterde de Nederlander zich in de daaropvolgende ronden via de negende naar de vijfde plek.

Öncü wist op dat moment een flinke hap van de snelste tijd te halen door halverwege de sessie 2.04.894 te noteren. Ook dat bleek nog niet voldoende voor pole, want met nog tweeënhalve minuut te gaan ging Daniel Holgado naar 2.04.742. In zijn slipstream sloot Diogo Moreira aan op 0.003 seconde en de tweede stek. Er volgden nog wel wat verbeteringen, maar de tijd van Holgado bleef buiten bereik. De KTM Tech3-rijder pakte zodoende pole-position, voor Moreira en Öncü. Sasaki verzekerde zich van de vierde startpositie, terwijl Veijer met zijn laatste ronde de vijfde positie veiligstelde. Romano Fenati klokte op 0.003 seconde van Veijer de zesde tijd, voor Joel Kelso, Bertelle en Ortola. WK-leider Masia kwam intussen niet verder dan de tiende startpositie, terwijl ook Alonso een tegenvallende sessie kende met de dertiende tijd.

Zondag komen de Moto3-rijders in actie voor hun Grand Prix van Qatar. De race over 18 ronden begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, het is dan 17.00 uur in Qatar.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Qatar