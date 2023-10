Veijer pakt knappe vierde plaats in Indonesië: "Heel goede race"

Zaterdag knokte Collin Veijer zich via Q1 naar een mooie vierde startpositie voor de Moto3-race in Indonesië. Een dag later kwam hij na een spectaculaire race met veel positiewisselingen ook als nummer vier over de finish. Helemaal als een verrassing kwam dat niet voor de 18-jarige coureur uit Staphorst. "Ik heb gisteren al een goede dag gehad en ik wist dat ik er vandaag bij zou zitten of kon zitten met de pace die ik had", concludeerde Veijer na afloop voor de microfoon van Ziggo Sport. Gemakkelijk kwam het resultaat niet tot stand, want in de laatste ronde lag hij op een gegeven moment nog op de tiende positie. Dat hij toch nog vierde werd, dankte hij aan de stevige gevechten voor hem.

"De eerste twaalf ronden heb ik uiteindelijk redelijk voorin kunnen zitten. Op een gegeven moment werd ik wat naar achteren gedrukt, omdat ik er bij het uitkomen van bochten 7, 8 en 9 iedere keer heel kort op zat. Ik was daar naar mijn idee veel sneller, maar iedere keer kwamen ze er op dat stuk langs omdat ik het gas bij het uitkomen van bocht 8 iets dicht moest doen", vervolgde Veijer. "Uiteindelijk hebben we redelijk goede laatste ronden kunnen rijden. In de voorlaatste ronde ben ik iets naar achteren gezakt en in de laatste ronde eigenlijk ook. Daarna had ik echter wat geluk in bocht 13. Iedereen drukte elkaar daar aan de kant, dus ik kon er mooi langs."

De vierde plek was voor Veijer een evenaring van zijn beste resultaat in de Moto3. Hij evenaarde zijn eindklassering van de Oostenrijkse GP, toen hij het podium op slechts 0.017 seconde miste. Ditmaal gaf de Intact GP-coureur met 0.060 seconde achterstand op David Muñoz opnieuw weinig toe op de derde plek, terwijl winnaar Diogo Moreira slechts 0.190 seconde voorsprong op hem had. "Uiteindelijk weer vierde geworden helaas, maar het was een heel goede race waarin ik heel dicht op het podium zat. Op naar de volgende en we gaan zien hoe we het in Australië gaan doen", concludeerde hij.

Met zijn vierde plek scoorde Veijer dertien waardevolle WK-punten. Hij bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 76 punten, waarmee hij naar de twaalfde plek in het kampioenschap klom. Komend weekend krijgt hij op Phillip Island in Australië de kans om zijn eerste podium in de Moto3 te behalen.