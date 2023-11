Veijer vierde in Moto3-slotrace in Valencia, Sasaki boekt eerste zege

Zaterdag verzekerde Collin Veijer zich van de pole-position voor de Moto3 Grand Prix van Valencia. Hij rekende af met teamgenoot Ayumu Sasaki en Deniz Öncü voor zijn tweede pole in het kampioenschap, waardoor hij met de beste uitgangspositie aan de seizoensfinale begon. Wel liep zijn vertrouwen vlak voor de race mogelijk een klein tikje op, doordat hij op weg naar de grid onderuit ging in bocht 2. Na snelle reparaties door Intact GP kon Veijer gewoon van start gaan op Circuit Ricardo Tormo, waar een race over 20 ronden op het programma stond.

De rijders op de eerste startrij kwamen goed van hun plek bij de start. Sasaki kwam het beste weg en dook als leider door de eerste bocht, voor Veijer, Öncü, Joel Kelso, Ivan Ortola en David Alonso. Verder naar achteren ging het mis in de tweede bocht. Xavier Artigas kwam veel te snel aanzetten en reed daardoor zowel Vicente Perez als Diogo Moreira van de motor, terwijl Daniel Holgado wijd moest gaan om een crash te voorkomen. Artigas kreeg voor de actie een dubbele long lap-straf, waardoor hij de rest van de race geen rol van betekenis meer kon spelen.

Sasaki kwam na de openingsronde nog als leider door, maar in de tweede bocht van de tweede ronde moest de Japanner toezien dat Veijer hem binnendoor passeerde. Vervolgens zette Öncü ook druk op de tweede man van Intact GP, wat in de laatste bocht tot een inhaalactie leidde. Bij het insturen van de eerste bocht had Sasaki de tweede positie echter alweer heroverd. Aan het einde van de derde en het begin van de vierde ronde volgde een herhaling van zetten, waardoor Sasaki zijn tweede plek achter Veijer behield. Lorenzo Fellon maakte dat al niet meer mee, want hij was in de vijfde bocht gecrasht om de derde uitvaller van de race te worden.

Veijer controleert lange tijd aan het front

Ondanks de schermutselingen lag het tempo vooraan hoog, waardoor er na vier ronden een kopgroep van negen rijders overbleef. Alonso boekte in dat groepje wat progressie door eerst Ortola en vervolgens Kelso te passeren aan het einde van de vijfde ronde. Kelso verloor op dat moment ook een plekje aan Ortola. Op dat moment werd ook duidelijk dat wereldkampioen Jaume Masia en David Muñoz het tempo niet konden volgen en tegen het einde van de zevende ronde werd het tweetal definitief gelost uit de kopgroep. De regie aldaar lag nog altijd bij Veijer, die aan kop een zeer consistent tempo liet zien dat de achtervolgers geen echte kans gaf om tot een inhaalactie te komen.

Sasaki kwam intussen wel weer onder druk te staan en dat leidde in de laatste bocht van de negende ronde tot inhaalacties van zowel Öncü als Alonso. De Japanner bleek echter ijzersterk op het rechte stuk en kwam in de eerste bocht alweer voorbij aan Alonso, om in de elfde ronde op hetzelfde punt langs Öncü te gaan en P2 te heroveren. Öncü zou daarna in de dertiende ronde aangevallen worden door Alonso, die met zijn inhaalactie in de laatste bocht ook de deur opende voor Ortola om langs de Turk van KTM Ajo te gaan. Hij moest meteen ook een gaatje laten vallen, waardoor zijn rol in de strijd om de overwinning uitgespeeld leek.

Klein foutje komt Veijer duur te staan

Bij het ingaan van de zestiende ronde reed Veijer nog altijd aan de leiding in Valencia, maar een foutje in bocht 10 zorgde ervoor dat de Nederlander terugviel naar de vierde positie. Sasaki kreeg de leiding daardoor in handen, terwijl Ortola zich met een inhaalactie op Alonso op de tweede positie nestelde. De Spanjaard en de Colombiaan zouden in de daaropvolgende ronden nog enkele keren van positie wisselen, totdat Alonso in de voorlaatste ronde in bocht 10 langs Ortola ging en Veijer meteen ook profiteerde om P3 over te nemen. De MTA Team-rijder counterde echter bij het ingaan van de laatste ronde weer door Veijer op topsnelheid te grazen te nemen.

De volgorde zou in de slotronde niet meer veranderen, waardoor Sasaki in zijn laatste Moto3-race eindelijk zijn eerste zege van het seizoen boekte. Op 0.082 seconde volgde Alonso op de tweede positie, met Ortola daar weer een halve tiende achter op de derde stek. Op een kwart seconde van Sasaki moest Veijer genoegen nemen met de vierde positie, terwijl Öncü op minder dan vier tienden vijfde werd. José Antonio Rueda en Kelso volgden op de zesde en zevende plaats, met een achtste plaats voor de sterk terugknokkende Holgado. Muñoz pakte de negende positie en Ryusei Yamanaka voltooide de top-tien. De laatste punten van het Moto3-seizoen gingen naar Taiyo Furusato, Filippo Farioli, de tegenvallende Masia, Adrian Fernandez en Stefano Nepa op P15.

Masia had de wereldtitel al veiliggesteld en eindigt het seizoen met 274 punten. Zijn uiteindelijke voorsprong op Sasaki bedraagt slechts zes punten, terwijl Alonso met 245 punten de derde positie voor zich opeist. Veijer stelde zijn zevende plaats veilig en sluit zijn eerste Moto3-seizoen af met 147 punten, terwijl hij daarmee Intact GP ook het kampioenschap voor teams bezorgt.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Valencia