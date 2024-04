Sterke Veijer naar vierde startpositie voor Moto3-race Austin

Om 19.50 uur Nederlandse tijd mochten de eerste Moto3-rijders aan hun kwalificatie beginnen op het Circuit of the Americas. Collin Veijer hoefde in het eerste segment van de kwalificatie nog niet in actie te komen. Met een dertiende tijd in de afsluitende vrije training stelde de Nederlander rechtstreekse plaatsing voor Q2 veilig. Dat gold overigens voor de meeste grote Moto3-namen, want uit de top-tien van het kampioenschap waren alleen Ricciardo Rossi en Joel Esteban - de nummers negen en tien - veroordeeld tot Q1.

Rossi en Esteban behoorden dus tot het gezelschap dat in Q1 moest strijden om de vier resterende plaatsen in Q2. Ze hoefden echter geen rekening te houden met Tatchakorn Buasri, die de rest van het weekend op COTA laat schieten na een stevige crash op vrijdag. Adrian Fernández liet zich tijdens de sessie wél goed zien door al vroeg de eerste positie in te nemen, die hij met 2.15.271 uiteindelijk ook tot het einde zou behouden. Rookie Jacob Roulstone sloot op anderhalve tiende aan op de tweede positie, terwijl Esteban met de derde tijd ook plaatsing voor Q2 afdwong. Wel gaf de CFMoto Aspar-rijder meer dan een seconde toe op Fernández. Het laatste plekje in het tweede kwalificatiedeel belandde bij Luca Lunetta, die daarvoor afrekende met Joshua Whatley, Nicola Carraro en Rossi.

Veijer sterk naar tweede rij, Alonso pakt eerste pole

Fernández, Roulstone, Esteban en Lunetta voegden zich vervolgens bij de veertien rijders die eerder op de dag al een plek in Q2 hadden veroverd. Van dat gezelschap opende David Alonso het sterkste door met zijn eerste ronde 2.14.907 te rijden, een tijd die hij met zijn tweede poging aanscherpte tot 2.14.661. Halverwege ging de winnaar van de GP van Qatar daarmee aan de leiding, voor de verrassende Roulstone en José Antonio Rueda. Veijer had in de eerste fase van de sessie zijn eigen weg gekozen en dat bracht hem op dat moment naar de zevende positie op ruim zes tienden van Alonso.

Veijer verbeterde zich met nog ruim twee minuten te gaan naar de derde positie, maar de overige rijders zetten op dat moment ook aan om op pole-position te jagen. Rueda noteerde met 2.14.123 een nieuw ronderecord dat wegens track limits werd geschrapt, waarna Veijer zelf de leiding nam met 2.14.574. Dat bleek niet genoeg voor pole, want met 2.14.292 was die uiteindelijk voor Alonso. De Colombiaan had slechts 0.017 seconde marge op Rueda, terwijl Daniel Holgado op twee tienden de derde startpositie veroverde. Veijer vond zijn naam uiteindelijk terug op de vierde positie, voor Joel Kelso en Roulstone. Matteo Bertelle, David Muñoz, Stefano Nepa en Taiyo Furusato completeerden de top-tien, waarin Iván Ortolá opvallend genoeg ontbrak. Hij moest het door technische problemen doen met de veertiende tijd.

Uitslag kwalificatie Moto3 Grand Prix van de Verenigde Staten