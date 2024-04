Oranje boven in Jerez: Veijer schrijft Moto3-race Spanje op zijn naam

De zaterdag op Circuito de Jerez verliep nog bijzonder wisselvallig, maar op zondag mochten de Moto3-rijders de race-actie aftrappen met uitstekende omstandigheden. Het kwik gaf zo'n vijftien graden Celsius aan, terwijl er een strakblauwe lucht boven het circuit hing. David Alonso trainde zich zaterdag op de opdrogende baan naar pole-position, met David Muñoz en Collin Veijer naast hem op de eerste startrij voor de race over negentien ronden.

Van de mannen op de eerste rij kwam Muñoz het beste van zijn plek om als eerste door de eerste bocht te gaan, gevolgd door Alonso en Ryusei Yamanaka. Veijer kwam minder goed van zijn plek en viel even terug naar de vijfde positie, om in bocht zes alweer de vierde plek over te nemen van Joel Esteban. Op hetzelfde moment nam Alonso de leiding weer over, maar nog voor het einde van de openingsronde zou hij die weggeven door in de laatste bocht onderuit te glijden. De CFMoto Aspar-rijder kon zijn weg vervolgen, maar moest helemaal achteraan aansluiten.

Het bracht Muñoz weer aan de leiding, maar lang kon de Spanjaard van Boé Motorsports er niet van genieten. Veijer had bij aanvang van de tweede ronde de tweede positie al overgenomen van Yamanaka en zette in de elfde bocht met succes ook de aanval in voor de koppositie. Onder aanvoering van de 19-jarige Nederlander werd het tempo vooraan licht opgevoerd en dat had tot gevolg dat er aan het eind van de derde ronde al een kopgroep van zes rijders was ontstaan. Veijer voerde dat zestal aan, voor Iván Ortolá, Muñoz, Yamanaka, Esteban en Joel Kelso. WK-leider Daniel Holgado zat in de achtervolgende groep, terwijl Alonso aan een inhaalrace was begonnen.

Veijer controleert, Alonso werkt inhaalrace af

Terwijl er achter Veijer gevochten werd om de tweede plaats, bracht Tatsuki Suzuki zijn Intact GP-machine in de vierde ronde met technisch malheur naar de pits. De Japanner kon later zijn weg wel vervolgen, maar keek meteen tegen een ronde achterstand aan. Teamgenoot Veijer leek vooraan de regie redelijk in handen te hebben met een strak tempo, dat Esteban en Kelso uiteindelijk te machtig bleek. Dat tweetal verloor halverwege de race de aansluiting, waardoor de kopgroep werd uitgedund tot vier rijders. Binnen dat selecte gezelschap waren Muñoz en Ortolá vooral bezig met hun eigen strijd om de tweede plek, wat Veijer op genoeg lucht gaf om op de betrekkelijk korte rechte stukken buiten schot te blijven.

Nadat Muñoz in de dertiende ronde weer eens langs Ortolá was gegaan, wist de Spanjaard zich echt aan de staart van Veijer te melden. De MT Helmets - MSI-rijder reed het kleine gaatje vervolgens ook weer dicht, iets waar Yamanaka niet in slaagde. De Japanse teamgenoot van Ortolá verloor langzaam de aansluiting en zou met nog drie ronden te gaan de podiumplaatsen uit het zicht verdwijnen. Bij het ingaan van de slotronde werden die nog altijd bezet door Veijer, Muñoz en Ortolá, waarbij Muñoz de druk op Veijer steeds verder opvoerde.

In de laatste sector sloeg Veijer echter een beslissend gaatje, waarmee hij genoeg afstand nam om de Grand Prix van Spanje op zijn naam te schrijven. De Nederlander boekte hiermee na de Grand Prix van Maleisië van vorig jaar zijn tweede zege in de Moto3, op 0.045 seconde gevolgd door Muñoz. Ortolá completeerde het podium, op ruime afstand gevolgd door teamgenoot Yamanaka. Na een crash van Esteban in de laatste bocht pakte Kelso de vijfde stek, voor Adrian Fernández en Holgado, die daarmee zijn WK-leiding verstevigde. Nicola Carraro stelde de achtste plek veilig, voor LevelUp-MTA-teamgenoot Stefano Nepa en Ángel Piqueras op P10. Alonso herstelde zich nog knap naar de elfde stek, voor Jacob Roulstone en Filippo Farioli. De resterende punten gingen naar Matteo Bertelle en David Almansa.

In het kampioenschap heeft Holgado nu 74 punten verzameld, zes meer dan Alonso. Veijer stijgt naar de derde positie met 46 punten, voor Ortolá en Kelso. Over twee weken wordt het kampioenschap vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Spanje