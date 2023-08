Veijer verrast met sensationele pole voor Moto3-race Oostenrijk

Met de dertiende tijd in de gecombineerde ranglijst van de drie vrije trainingen plaatste Collin Veijer zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie. De Nederlander van Husqvarna Intact GP kon zodoende Q1 vanuit de pitbox bekijken. Daarin zag hij meteen een grote verrassing plaatsvinden, want Diogo Moreira slaagde er niet in om door te dringen tot Q2. De Braziliaan noteerde de vijfde tijd en moet het zondag zodoende doen met de negentiende startpositie. Ryusei Yamanaka noteerde met 1.41.960 de snelste tijd en plaatste zich daarmee wel voor de strijd om pole-position. Dat gold ook voor Matteo Bertelle, Taiyo Furusato en Ivan Ortolá.

De start van Q2 was voor Veijer het moment dat hij ook in actie mocht komen in de kwalificatie op de Red Bull Ring. David Alonso was echter de coureur die het spits afbeet en hij klokte met 1.41.959 meteen een competitieve tijd. Het duurde even voordat die tijd verbeterd werd en Daniel Holgado was de eerste die daarin slaagde met 1.41.875. Lang niet alle coureurs waren op dat moment al bezig met het noteren van rondetijden, want ongeveer de helft van de coureurs keerden zonder rondetijd al terug naar de pits. Een van de rijders die wel op de baan actief was en zich doorlopend verbeterde, was Veijer. Via 1.42.5 scherpte hij zijn beste tijd steeds verder aan tot 1.41.9, waarmee hij de derde positie innam toen alle coureurs zich op de baan meldden voor de beslissende fase.

Deniz Öncü meldde zich in de slotfase aan het front door 1.41.591 te rijden, maar dat zou uiteindelijk niet goed genoeg zijn voor pole-position. Veijer bleef namelijk stug doorrijden en verbeterde zich uiteindelijk zelfs naar 1.41.486, waarmee de 18-jarige coureur uit Staphorst zijn eerste pole-position in de Moto3 veroverde. Hij werd daarmee de eerste Nederlander op pole-position in de Grands Prix sinds 1999, toen Jurgen van den Goorbergh pole pakte voor de Tsjechische Grand Prix van de 500cc. Holgado meldde zich op iets meer dan een halve tiende op de tweede positie, terwijl de tijd van Öncü uiteindelijk genoeg bleek voor het derde plekje op de eerste startrij. Jaume Masia klokte de vierde tijd, voor Jose Antonio Rueda en Riccardo Rossi. Alonso voert met P7 de derde startrij aan, gevolgd door Ayumu Sasaki en Joel Kelso. David Muñoz completeerde de top-tien.

De Moto3 Grand Prix van Oostenrijk start zondag om 11.00 uur lokale tijd.

Uitslag kwalificatie Moto3 Oostenrijk