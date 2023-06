Het Grand Prix-weekend in Italië begon teleurstellend voor Collin Veijer, die er in de trainingen niet aan te pas kwam. Ook de kwalificatie viel met een 23e plek tegen. Maar door gridstraffen voor zeven concurrenten schoof hij door naar de zestiende startplaats. Op zondag kwam de Intact GP-coureur uit Staphorst zeer goed weg. Hij won in de openingsronde vijf plekken en kwam terecht in een grote groep die knokte voor P6. Daarin zaten onder anderen Diogo Moreira, Kaito Toba, Riccardo Rossi en Ivan Ortola, de nummer twee in de WK-stand.

Veijer kwam in de slotfase aan kop van het gezelschap, maar viel daarop weer wat terug. In de laatste ronde ging de 18-jarige er nog eens goed voor zitten. Hij pakte bij de eindstreep weer de zesde plaats. De marge met de nummer zeven Moreira bedroeg slechts 0.011.

“Ik had echt niet verwacht dat ik de race als zesde zou finishen nadat ik het aan het begin van het weekend moeilijk had", aldus Veijer. "Toch bleven we ons het hele weekend verbeteren, dus ik ben blij met de vooruitgang en de steun die het team me altijd geeft, op goede en slechte momenten. Ik ben erg blij met deze positie en hoop dat we deze spirit kunnen vasthouden tot de volgende race en kampioenschapspunten kunnen blijven verzamelen."

De Husqvarna-rijder heeft genoten van de spannende wedstrijd op Mugello. "Ik haalde veel rijders in bij de start, maar het gevoel was er nog niet helemaal en dus verloor ik een aantal plaatsen tijdens de daaropvolgende ronden", zei Veijer na afloop. "Maar tegen het einde van de race voelde ik me weer zelfverzekerd en kon ik weer sterke rondetijden neerzetten. Het lukte me om terug te vechten en ik ben superblij met de positie en ik hoop dat we dit kunnen doortrekken naar de Sachsenring.”

In het kampioenschap staat Veijer op de zeventiende plaats met achttien punten.