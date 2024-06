Veijer verklaart crash in Moto3-kwalificatie: "Was mijn eigen fout"

Het hele weekend op TT Circuit Assen maakte Collin Veijer al indruk. Hij reed in de afsluitende training nog een nieuw ronderecord door ruim onder de 1 minuut en 40 seconden te duiken. In de daaropvolgende kwalificatie kwam de Intact GP-rijder opnieuw ijzersterk uit de startblokken, maar zijn sessie eindigde vroegtijdig na een stevige crash bij het uitkomen van de Geert Timmer-bocht. "Ja, sneller proberen te gaan. [Het is de] kwalificatie, dus je probeert alles eruit te halen. En ja, dat ging fout", vertelde Veijer na de kwalificatie tegenover de Nederlandse pers. Hij legde de schuld voor de crash bij zichzelf.

"Waarschijnlijk heb ik met het opschakelen iets anders gedaan dan normaal en had ik iets meer hellingshoek dan normaal. Ik verloor daar eigenlijk de voorkant over die hobbel en toen kwam die achter ook nog voorbij", vervolgde Veijer over de crash, waar hij uiteindelijk geen fysiek ongemak aan overhield. Tegelijkertijd stelde hij ook dat zijn vertrouwen geen knauw heeft gekregen door de val, die hem het restant van Q2 kostte. "Het vertrouwen is op zich nog steeds wel goed. Het was mijn eigen fout, dus uiteindelijk weet ik wat ik fout heb gedaan. In principe mag het niet heel veel uitmaken voor de race."

In de eerste fase van de kwalificatie ging Veijer op een gebruikte band naar buiten om gevoel op te doen, waarop hij al tot een snelle tijd kwam. "Die eerste ronde was zo goed dat ik dacht 'dan kan ik een nog wel een rondje doen'. Maar misschien had ik gewoon na die eerste ronde gewoon moeten denken 'laat ik maar even nieuwe banden ophalen en dan nog een keer proberen', maar nee, dat heb ik niet gedaan en dat ging toch fout", zei de Staphorster schuldbewust.

'Enige wat je hebt aan pole, is leuk horloge'

De tijd van Veijer was tot de absolute slotfase goed genoeg voor pole-position. Pas met de allerlaatste poging kwamen Ángel Piqueras en Taiyo Furusato nog onderdoor. Zodoende greep de 19-jarige rijder alsnog naast de pole-position voor zijn thuispubliek, maar gevraagd door Motorsport.com liet hij weten daar absoluut niet rouwig om te zijn. "Het enige wat je hebt aan een pole-position is een leuk horloge, dat is het enige andere wat je er eigenlijk aan hebt."

Met het oog op de zondag in Assen zet Veijer in ieder geval genoeg kansen op een goed resultaat. In het ideale scenario rijdt hij in de race weg bij de concurrentie, maar hij beseft ook dat dit heel lastig wordt. "Iedereen kan volgen en volgen is helemaal niet zo heel moeilijk, dus ik denk dat de langzamere rijders zeker de eerste vijf rondes mee kunnen komen", aldus Veijer. "Maar ik denk dat het richting de eindfase van de race wel belangrijk gaat zijn om de banden in ieder geval fatsoenlijk te houden en dat je daar eigenlijk je slag moet slaan, net als Alonso eigenlijk deed in Mugello."