Veijer verklaart crash die hem mogelijk Moto3-podium kostte

De Amerikaanse Grand Prix van de Moto3 draaide voor Collin Veijer uit op een ronduit enerverende wedstrijd. Na zijn start vanaf de eerste rij werd de 19-jarige Nederlander in de eerste vier ronden drie keer door een concurrent geraakt, al bleef hij bij die momenten telkens op zijn Husqvarna zitten. Daarna volgde een knappe opmars die hem naar de tweede plek bracht, maar in de elfde ronde ging het alsnog fout. Ditmaal werd Veijer niet door een concurrent geraakt, maar ging hij zelf hard onderuit in de snelle S-bochten in de eerste sector van het Circuit of the Americas. Veijer keerde op eigen kracht terug naar de pits, waar zijn race definitief ten einde kwam.

"Tot aan de crash was het een sterke race", blikte Veijer na afloop terug. "In de eerste paar ronden werd ik een aantal keren geraakt door andere rijders, mede daardoor verloren we een beetje het contact met Alonso. Zodra het veld zich enigszins oplijnde, probeerde ik zo goed mogelijk vooraan te komen en te blijven." Eenmaal op de tweede plek voerde Veijer de achtervolgende groep aan die jacht maakte op leider David Alonso, die de race uiteindelijk ook zou winnen. Met de Staphorster vooraan liep de achterstand gestaag terug, totdat hij crashte in een poging meer snelheid mee te nemen door de bochtige eerste sector.

"Ik heb elke ronde alles gegeven en ik zag op een gegeven moment dat ik Alonso vrij snel aan het achterhalen was. Ik deed alles elke ronde hetzelfde, totdat ik een keer probeerde iets harder te gaan bij het ingaan van de snelle S-bochten. Op het moment dat ik de motor naar de rechterkant draaide, kreeg ik een momentje met een highsider tot gevolg", aldus Veijer, die zich na de crash vooral schuldig voelde richting zijn werkgever Intact GP. "Het spijt me heel erg voor het team voor deze crash. Na deze fout staan we nog steeds zesde in de tussenstand van het kampioenschap, wat zeker nog geen ramp is, maar ik voel me veel sterker dan dat. Laten we kijken wat we kunnen doen tijdens de volgende race in Jerez."

In het klassement is Veijer twee plekken gezakt naar de zesde positie. Hij staat op 21 punten en dat zijn er 44 minder dan WK-leider Daniel Holgado. Tegelijkertijd heeft Veijer slechts zeven punten achterstand op Joel Kelso, de nieuwe nummer drie in het kampioenschap, maar ook slechts drie punten marge naar David Muñoz op de twaalfde plek.