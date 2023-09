Veijer na val achttiende in Moto3-kwalificatie, Ortola pakt pole

Collin Veijer begon op vrijdag al sterk door de twee vrije trainingen af te sluiten met de derde tijd. Op zaterdagochtend deed hij er nog een schepje bovenop door de snelste tijd te klokken in de derde oefensessie, waarmee hij zich vanzelfsprekend direct plaatste voor het tweede deel van de kwalificatie. Iemand die daar niet in slaagde, was WK-leider Daniel Holgado. De Spanjaard reed de vijftiende tijd op de gecombineerde ranglijst en werd daarmee veroordeeld tot Q1. Dat gold overigens ook voor Diogo Moreira, de nummer zes in het kampioenschap.

Het eerste segment van de kwalificatie leverde meteen een verrassing op, want Moreira slaagde er niet in om zich te plaatsen voor Q2. De Braziliaan van MT Helmets kwam tekort voor een plekje bij de eerste vier en moet na zijn vijfde tijd in Q1 genoegen nemen met de negentiende positie op de startgrid. Vooraan liet Holgado zich niet verrassen, want met zijn 1.49.077 was hij de snelste van het setje en dwong hij plaatsing af voor het tweede deel van de kwalificatie. Daar kreeg hij gezelschap van Joel Kelso, Taiyo Furusato en Scott Ogden, die de rest van de top-vier vormden.

In Q2 mocht ook Veijer dus aantreden, maar een optimale sessie kende hij niet. Tijdens zijn eerste run ging de Nederlander op vervelende wijze onderuit bij het uitkomen van de vijfde bocht. Hij kon zijn motor oppakken en zijn weg vervolgen, maar in de eerste run slaagde Veijer er niet in om een tijd te noteren. Vervolgens moest hij voor een afwijkende strategie kiezen door eerder de baan op te gaan dan de concurrenten en dat speelde hem uiteindelijk parten. Hoewel de Intact GP-coureur even naar de negende positie kwam, moest hij zich aan het einde van de sessie tevredenstellen met de achttiende startpositie.

In de strijd om pole-position kon Veijer dus geen hoofdrol voor zich opeisen. Jaume Masia deed dat in de eerste run wel door met 1.49.270 de tot dan toe snelste tijd op de klokken te zetten, maar die ronde bleek uiteindelijk ruimschoots niet genoeg voor pole. In de laatste minuut zette iedereen nogmaals aan en werd er uiteindelijk nog ruim een seconde van de tijd afgereden. Ivan Ortola bleek met 1.48.205 de snelste van het gezelschap en eiste daarmee de eerste startplek voor zich op, voor Deniz Öncü en Kelso. Masia moest het doen met P4, gevolgd door Matteo Bertelle, Tatsuki Suzuki, José Antonio Rueda, Stefano Nepa, Kaito Toba en Riccardo Rossi op P10. Voor Intact GP werd het een moeizame sessie, want Ayumu Sasaki kwam niet verder dan de dertiende stek.

Zondag komen de Moto3-coureurs opnieuw in actie, dan voor de race zelf. Het treffen op Circuit de Barcelona-Catalunya begint om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 Grand Prix van Catalonië