Veijer pakt tweede startpositie voor Moto3-race Maleisië, Masia pakt pole

Na drie vrije trainingen werd voor de Moto3-rijders de eerste balans opgemaakt. De snelste veertien rijders plaatsten zich meteen voor Q2 in Maleisië, maar toch waren er diverse grote namen die zich niet bij dat gezelschap voegden. Dat gold onder meer voor David Alonso, de nummer drie in de titelstrijd, maar ook voor José Antonio Rueda en Collin Veijer. Zodoende moesten drie rijders uit de top-tien van het kampioenschap via Q1 proberen om plaatsing voor Q2 af te dwingen.

Veijer meldde zich als een van de laatste rijders op de baan tijdens Q1, waarin Rueda met 2.12.671 de eerste richttijd noteerde. Met zijn tweede poging nam de Nederlander van Intact GP de regie echter over door 2.12.424 te rijden. Daar waar diverse concurrenten terugkeerden in de pits, bleef Veijer doorrijden. In achtereenvolgende ronden scherpte hij de snelste tijd aan tot 2.12.398 en daarna 2.12.350. Mede dankzij een late en nare crash van Alonso, die daar veel last van leek te hebben, bleef de tijd van de rijder uit Staphorst staan, waarmee hij plaatsing voor Q2 afdwong. Op ruim drie tienden achterstand volgde Rueda op de tweede plek, terwijl ook Xavier Artigas en Vicente Perez zich voor Q2 plaatsten. Alonso bleef na zijn crash steken op de zevende positie, wat voor hem de 21ste startpositie betekent.

Masia domineert, Veijer best of the rest

Dat viertal voegde zich enkele minuten later bij de veertien rijders die zich eerder op de dag al plaatsten voor Q2. Net als in het eerste segment meldde Veijer zich pas na enkele minuten op de baan, ditmaal in gezelschap van teamgenoot Ayumu Sasaki. Rueda was eerder al op pad gegaan en met 2.12.113 zette hij ook de eerste serieuze richttijd neer. Toen de rest van het veld ook op de baan verscheen, dook Ivan Ortola al onder die tijd door met 2.11.899, waarna Veijer de snelste tijd aanscherpte tot 2.11.752. Daniel Holgado bewees zichzelf daarna geen dienst door te crashen in de zevende bocht, waarna Masia meer dan negen tienden van de snelste tijd haalde en de lat op 2.10.846. Daarmee dook de Spanjaard van Leopard zes tienden onder het oude baanrecord.

De rijders hadden vervolgens nog zo'n vier minuten de tijd om die tijd aan te vallen, maar succesvol verliep dat niet. Zodoende pakte Masia de pole-position voor de Moto3-race in Maleisië, op ruim negen tienden gevolgd door Veijer en Matteo Bertelle. Dat drietal vormt zondag de eerste startrij op Sepang. Ortola volgt op de vierde positie en deelt de tweede rij met Sasaki en Rueda. Joel Kelso, David Muñoz en Deniz Öncü verzekerden zich van een plek op de derde startrij, terwijl Diogo Moreira de top-tien completeerde. Holgado ging na zijn valpartij nog wel verder, maar meer dan de vijftiende startpositie zat er niet in.

De Moto3-rijders trappen zondag de race-actie in Maleisië af. Om 5.00 uur Nederlandse tijd beginnen ze aan hun race.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Maleisië