Veijer naar tiende startpositie in Misano, Masia pakt Moto3-pole

Na drie vrije trainingen was het zaterdagmiddag om 12.50 uur tijd voor de kwalificatie van de Moto3. Collin Veijer presteerde in de oefensessies goed, nadat hij in Catalonië de race moest laten schieten wegens een gebroken voet. Zaterdagochtend klokte de 18-jarige Nederlander de elfde tijd en daarmee dwong hij directe plaatsing voor Q2 af. WK-leider Daniel Holgado slaagde daar niet in en moest zodoende wel vroeg aan de bak, net als onder meer Joel Kelso en David Muñoz.

Muñoz beleefde in de kwalificatie een valse start. Nog voordat hij in Q1 een tijd kon noteren, ging hij redelijk hard onderuit in de achtste bocht. Holgado begon intussen een stuk beter aan de sessie door met zijn eerste ronde 1.43.031 te noteren. De Spanjaard kwam meteen daarna snel naar de pits, om alleen de baan op te gaan toen de overige rijders hun eerste run afsloten. Het bracht Holgado naar 1.42.467, wat uiteindelijk de snelste tijd van de sessie zou blijken. Riccardo Rossi kwam met zijn laatste poging tot op ruim vier tienden van een seconde, al was dat wel genoeg om als tweede door te gaan naar Q2. Daar kregen Holgado en Rossi gezelschap van Kelso en Muñoz, die met het nodige ducttape op zijn KTM alsnog naar de vierde positie kwam.

Het viertal dat zich via Q1 plaatste, voegde zich vervolgens bij de veertien coureurs die hun plekje in de vrije trainingen al veiligstelden. Onder hen dus Veijer, maar ook zijn teamgenoot Ayumu Sasaki. De Japanner van Intact GP ging in zijn out-lap al onderuit bij het aanremmen van bocht 14. Hij keerde op eigen kracht terug naar de pits, maar verloor door de crash wel kostbare tijd. Holgado opende de sessie intussen met 1.42.771, dook eerst Muñoz en vervolgens Jaume Masia onder die tijd. De Leopard Racing-rijder legde de lat op 1.42.183 met zijn eerste ronde. Die scherpte hij bij zijn tweede poging wel aan, maar Diogo Moreira had op dat moment P1 al overgenomen met 1.42.002. De Braziliaan sloot de eerste run daardoor af met de eerste tijd, terwijl Veijer als nummer zeventien terugkeerde in de pits.

De beslissing in de strijd om pole-position zou echter pas vallen tijdens de tweede run, waarin vrijwel alle rijders zich nog zouden verbeteren. Kaito Toba leek voor een verrassing te zorgen door vlak voor het vallen van de vlag met 1.41.900 naar P1 te komen, waarna hij landgenoot Sasaki met 1.41.881 voor moest laten. De pole zou echter bij Masia belanden, die met zijn laatste poging naar 1.41.638 kwam en de concurrentie op meer dan twee tienden van een seconde zette. Sasaki en Toba completeren de eerste startrij, met Moreira, Deniz Öncü en David Alonso op de tweede rij. Muñoz noteerde de zevende tijd, voor Holgado en Stefano Nepa. De top-tien werd voltooid door Veijer, die dat met zijn laatste snelle ronde voor elkaar kreeg.

Voor de Moto3-coureurs rest in Misano alleen nog de race. Die begint zondag om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van San Marino