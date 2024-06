Veijer tevreden na vrijdag in Assen: "Zou ik ook zijn na P4 of P5"

De afgelopen raceweekenden kwam David Alonso telkens uitstekend uit de startblokken om de vrijdag met een grote voorsprong af te sluiten. Op TT Circuit Assen was het niet de Colombiaan die dat voor elkaar kreeg, maar lokale held Collin Veijer. De rijder van Intact GP noteerde in de tweede vrijdagse training een nieuw ronderecord en stond uiteindelijk drie tienden los van nummer twee Ryusei Yamanaka. Toch is dat niet de reden waarom Veijer na afloop van de vrijdag tevreden de Nederlandse pers te woord stond.

"Ik denk dat het uiteindelijk zo is gelopen. Ook als ik vierde of vijfde had gestaan, was ik wel tevreden met vandaag", blikte Veijer terug op zijn trainingsdag in Assen. "We hebben iedere ronde alleen kunnen rijden. Ik ben in één stint achter Yamanaka gekomen en daar reed ik me eigenlijk volledig op vast. Daar was ik eigenlijk wel redelijk blij mee, om dat in ieder geval te weten. Ik denk dat we overall tevreden mogen zijn. Het is voor mij dan niet een heel normale vrijdag, als je het zo bekijkt, maar uiteindelijk hebben we elke ronde gepusht en dat ging vandaag mooi."

Kleine keerzijde van snelle vrijdag, wel ruimte voor verbetering

Gedurende de hele tweede training maakte Veijer een uitstekende indruk met snelle en consistente rondetijden. Gevraagd waar hij momenteel sneller is dan de concurrentie, antwoordde hij gevat: "Op dit moment overal. In elke sector sta ik eerste, dus er is op zich geen plek waar ik denk dat ik nu iets mis", zei de rijder uit Staphorst, die tegelijkertijd ook een nadeeltje ziet van zo'n sterke sessie. "Ik hoop wel dat ze morgen in een paar sectoren sneller zijn, dan kan ik voor mezelf ook weer werken aan wat ik beter kan doen. Dat was vanochtend wel het geval, maar vanmiddag sta je in iedere sector eerste, dus je weet niet wat je anders kan doen. En de data zijn er ook niet, want dit is de snelste ronde. Dat is wel lastig. Maar ik kijk mijn video's om te zien wat we kunnen verbeteren of wat ik zie bij anderen."

Hoewel de data hem na de vrijdagse trainingen niet heel veer wijzer maakten, zag Veijer in zijn snelle ronde nog wel potentie om het beter te doen. "In mijn snelste ronde verloor ik nog aardig veel in de GT-bocht. Daar verloor ik best wat, maar dat had vooral met het lichaam te maken", verklaarde hij. "Normaal zette ik hem eerder open en had ik hem al bijna vol lopen in de linker, maar in de snelste ronde moest ik iets liften omdat ik een grotere wheelie kreeg. Dus ik denk dat het met het lichaam te maken heeft."

Als Veijer die verbetering kan doorvoeren en het rondje aan elkaar kan knopen, dan komt een rondetijd onder de 1 minuut en 40 seconden mogelijk binnen handbereik. De 19-jarige denkt ook dat zo'n tijd nodig is om mee te doen voor pole-position. In de strijd om de beste startpositie verwacht hij in ieder geval tegenstand van Alonso, ondanks de dubbele crash en een negende tijd. "Ja, ik heb het wel gezien, maar hij staat er morgen gewoon tussen. Daar ben ik niet bang voor", aldus Veijer. "Die jongen gaat nu uiteindelijk ook gewoon hard werken en dat doet hij denk ik ook goed, dus morgen staat hij er gewoon weer."