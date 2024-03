Twee weken na de openingsrace van het Moto3-seizoen in Qatar is het circus neergestreken op het Autódromo Internacional do Algarve voor de Grand Prix van Portugal. Het is de locatie waar Collin Veijer in 2023 zijn debuut maakte in het wereldkampioenschap, waarbij hij meteen in de punten eindigde met een twaalfde plaats. Dit weekend hoopt de 19-jarige Nederlander echter op iets meer dan een plekje bij de eerste twaalf. "Ik denk dat we gewoon weer tevreden mogen zijn als we de top-vijf halen, maar het ligt wel aan de manier waarop we dat doen", vertelt Veijer aan Ziggo Sport, waarmee hij verwijst naar de openingsrace in Qatar.

Op het Lusail International Circuit kwam Veijer weliswaar als vijfde over de finish, maar na afloop liet hij blijken niet geheel tevreden te zijn met het resultaat. Ook een kleine twee weken later is hij nog altijd niet helemaal in zijn nopjes met dat resultaat. "Er waren tijdens het weekend gewoon wat dingen die niet helemaal lekker liepen. Voor dit weekend gaan we dat natuurlijk verbeteren en proberen om het nog beter te doen", verklaart Veijer. "Uiteindelijk denk ik dat we prima tevreden mogen zijn met P5, maar voor mijn gevoel heeft er iets meer in gezeten dan dat."

Dat er in zijn ogen meer te halen viel in Qatar, wijt Veijer deels aan een crash die hij tijdens de laatste oefensessie op zaterdag meemaakte. Fysiek ongemak hield hij daar gelukkig niet aan over, maar de rijder uit Staphorst kreeg wel een tikje. "Mentaal voelt het natuurlijk niet heel lekker, want je hebt een crash gehad waarvan je niet precies weet hoe dat is gegaan. Dat weten we nog steeds niet helemaal", aldus Veijer. "Daarna ben ik er wel iedere ronde goed langs gekomen. Misschien heeft er wel iets gelegen, maar we weten het echt niet. Mentaal speelde het dus wel, maar uiteindelijk moet je er toch omheen."