Veijer tevreden met WK-punt na pijnlijk Frans weekend

Collin Veijer was in de Q1-kwalificatie goed op dreef. Hij zou echter net naast een top-viernotering en daarmee een plek in Q2 grijpen door een highsider bij bocht 10. De 18-jarige coureur uit Staphorst kwam hard op de grond terecht en liep onder meer een polsblessure op. Veijer werd 's avonds fit verklaard voor de race, die hij vanaf de negentiende plek mocht aanvangen. Vlak voor de start in Le Mans was op de grid duidelijk te zien dat hij nog last had van het gewricht.

Veijer viel in de eerste ronden van de race wat terug, maar werkte zich gaandeweg op naar de zestiende plaats. Hij kwam achteraan een groep te zitten die knokte voor de tiende plaats. Door een crash van een rivaal schoof Veijer in de slotfase op naar P15, goed voor een WK-punt.

"In de eerste ronde was ik aardig bang om weer mezelf af te vuren", zei Veijer na de race bij Ziggo Sport. "Dus ik heb de eerste ronden redelijk kalm aan gedaan. Daarna begon het gevoel redelijk te komen en werd het ook steeds beter. Toen waren er al wat groepjes ontstaan natuurlijk. De race was voor mijn gevoel wel goed, de tijden waren ook niet slecht." De Husqvarna-rijder is blij dat hij niet met lege handen naar huis gaat. "Na wat er gisteren gebeurd, denk ik dat we zeker blij mogen zijn dit punt. Ook al is het maar eentje. Ik ben niet helemaal tevreden, maar wel met hoe het verder verlopen is."

De enige Nederlandse deelnemer in de lichtste Grand Prix-klasse, die tot op heden acht WK-punten heeft verzameld, vertelde dat hij in de finale van de wedstrijd niet meer bij machte was om aan te vallen. "De laatste drie ronden kreeg ik wat hoofdpijn. De pols deed ook meer zeer. De pols was niet zo'n groot probleem, meer de hoofdpijn. Ik dacht: ik kan het nog proberen, maar honderd procent dat ik hem ergens ga verliezen want ik had er niet meer de focus."