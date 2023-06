Veijer tevreden met startplaats en droomt stiekem van podiumplek

Het lukte Collin Veijer in de derde vrije training op zaterdagochtend om een startbewijs voor Q2 van de kwalificatie te bemachtigen. Hij stuurde zijn Husqvarna naar de veertiende plek op de gecombineerde tijdenlijst, precies genoeg voor het felbegeerde ticket. In de kwalificatie trok Veijer samen op met zijn Intact GP-teamgenoot Ayumu Sasaki. Helaas slaagde het plan niet om in de slipstream van de Japanner de stunt van de Sachenring te herhalen. Veijer wist voor de Duitse Grand Prix de vierde startplek wist te veroveren. Zaterdag verloor hij in de TT-kwalificatie de aansluiting met Sasaki, waardoor de debutant het op eigen kracht moest gaan doen. Veijer noteerde uiteindelijk 1.41.758 als beste tijd, goed voor P9.

Na afloop schoof de Moto3-rookie met gemengde gevoelens aan bij onder meer Motorsport.com. Aan de ene kant is er teleurstelling. "Want ik weet dat ik verder voorin kon staan vandaag", aldus de 18-jarige coureur. Hij hoopte op een herhaling van Duitsland. "Ik denk dat het [P4] zeker realistisch was. De snelheid om vooraan mee te doen is er." Voor een plek op een van de voorste rijen had hij na de derde training een duidelijk plan met zijn team gemaakt. "We zouden eerst met gebruikte banden, uit de derde training, naar buiten gaan. Daarna weer met nieuwe banden. Ik zou de eerste ronde voor Ayumu doen en hij daarna voor mij. Maar ik maakte een fout in de ronde achter hem. Toen heb ik de ronde afgebroken. Ik kwam achteraan een groep. Jammer, want dit maakt het een stuk lastiger. Vooral richting de laatste bocht, want iedereen ging op een gegeven moment wachten en ik moest door het gedrang heen. Maar ik heb nog een redelijke tijd neer kunnen zetten." Voor zijn gevoel heeft Veijer, mede doordat hij werd opgehouden door een rivaal in de laatste bocht, in de kwalificatie twee tot drie tienden laten liggen.

Maar het positieve gevoel overheerst. "Ik denk we vandaag weer goede stappen hebben gezet, vooral met de pace voor morgen. Het was mooi dat ik mij in de derde vrije training wist te plaatsen voor Q2." Het vertrouwen neemt toe, zo laat Veijer weten. "Vooral in mezelf. Dat was ook het doel van deze drie races [Mugello, Sachsenring, Assen]. In Mugello ging het ook zeker goed. We verbeteren elk weekend. Vandaag heb ik veel alleen gereden. De tijd waarmee ik in Q2 kwam heb ik alleen neer kunnen zetten, zonder slipstream."

'Podium is mogelijk'

Veijer is aanvankelijk voorzichtig met zijn voorspelling voor de race. Hij is blij met een plek in de top-vijftien en daarmee WK-punten. "Dan mogen we zeker tevreden zijn met dit weekend. Ik wil zoveel mogelijk punten pakken." Maar even later bekent hij dat er gevoelsmatig meer in zit. Op de Sachsenring pakte hij bij de start de leiding, maar de race eindigde voor hem met een crash. "Ik heb daar zeker van geleerd. Ik ben er klaar voor om morgen verbetering te laten zien. Hopelijk kan ik meekomen met de voorste groep en misschien wel vechten voor het podium." Er verschijnt een grote grijns op zijn gezicht. "Dat is iets te optimistisch. Maar ik denk wel dat het mogelijk is." Veijer verwacht dat zondag zich een grote kopgroep zal gaan vormen. Een aanvalsplan maken heeft volgens hem geen nut. "Dat valt in de Moto3 altijd in het water. Het is nu zaak om de races terug te kijken van de jaren hiervoor."

Druk is er zeker, daarover doet Veijer niet geheimzinnig. "Ik denk dat de vierde startplaats van vorige week iets te snel kwam, met de spanning en de druk die ik erbij heb gekregen. Veel mensen kijken nu naar me." Hij wil zondag voor eigen publiek, waaronder veel vrienden uit Staphorst, dolgraag wat moois laten zien. "Het is een extra boost. Fijn dat ze er zijn. Natuurlijk geeft het wel een beetje spanning, maar tijdens het rijden heb ik er weinig last van."