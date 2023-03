De voorbereiding op het Moto3-debuut van Veijer werd verstoord door een blessure aan zijn hand. Hij stond daardoor langer aan de zijlijn dan hij wilde, onder meer de privétest in Jerez ging aan zijn neus voorbij. In Portimao kreeg Veijer groen licht om mee te doen en kreeg hij negen sessies in drie dagen de tijd om zich te meten met zijn nieuwe concurrenten in Moto3. Op de eerste dag reed Veijer in totaal 59 ronden met 1.49.987 als snelste tijd. Dat was goed voor de 24ste plek in de ranglijst. Een dag later zorgde de regen ervoor dat de teams minder konden rijder, Veijer verbeterde zich marginaal naar 1.49.945 nadat hij nog geen dertig rondjes kon rijden.

Op zondag waren de weersomstandigheden prima en werkte Veijer een goede dag af. In de tweede sessie van de dag noteerde hij een 1.47.820. Dat was een flinke verbetering ten opzichte van de eerdere dagen en bovendien schoof hij daarmee richting de top-tien. Aan het eind van de dag stond Veijer op de twaalfde plek algemeen geklasseerd, een prima uitgangspositie voor de start van het nieuwe seizoen aankomend weekend op het Autodromo Internacional do Algarve.

SIC58-rijder Riccardo Rossi sloot de test af met de snelste tijd. Met een 1.47.211 verbeterde hij het ronderecord. José Antonio Rueda is de Red Bull Rookies-kampioen van 2022 en dus ook debutant in het wereldkampioenschap. Hij eindigde op de tweede plek voor David Muñoz. Ayumu Sasaki, de teamgenoot van Veijer bij Intact GP Husqvarna, eindigde op de vierde plek. De Japanner stond voor oudgediende Romano Fenati, die het ook weer een seizoen gaat proberen in de klasse voor lichtgewichten.

Dani Holgado werd zevende voor Tatsuki Suzuki en Scott Ogden. Diogo Moreira en David Alonso maakten de top-tien compleet.